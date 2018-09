ADOMOS: RESULTATS 1er SEMESTRE 2018

Paris, le 20 septembre 2018

ADOMOS : RESULTATS 1erSEMESTRE 2018

Résultatd'exploitationen hausse de 40%

Excellentes perspectives pour le second semestre

Nouveau métier de foncière/marchand de biens prometteur

ADOMOS réalise un premier semestre 2018 solide avec un résultatd'exploitation de1 454K€ enprogression de 40%. Hors éléments exceptionnels, le résultat net progresse également de 40%. Le second semestres'annonce excellent pour ses 2 activités historiques tandis que sa nouvelle activité de foncière / marchand de biens se révèle de plus en plus prometteuse.

K€ S1 2018 S1 2017 Activité récurrente Activité récurrente Opérationexceptionnelle Variation activités récurrentes Produits d'exploitation 4 343 3 895 12 % Résultat d'exploitation 1 454 1 039 40 % Résultat opérationnel courant 1 446 1 031 681 40 % Résultat net 1 446 1 031 681 40 % Taux de rentabilité d'exploitationsur PEX 33,5% 26,7%

Comptes sociaux semestriels non audités

Produits d'exploitationen hausse de 12%

L'objectif d'Adomos est deconcilier forte rentabilité et croissance régulière, en s'appuyant surses deux métiers complémentaires de Marketing leads et de ventes immobilières.

L'activitéMarketing leads a connu une forte croissance de 30% : les acteurs du marché, confrontés à un marché immobilier plus attentistequ'attendu au premier semestre, ont intensifié leurs achats de leads pour booster leurs ventes.

L'activité immobilière esten légère progression seulement, car des signaturesd'actesnotariés, représentant 600 K€ de chiffre d'affaires, ont été reportées sur la 2èmepartie de l'année à l'initiative des promoteurs. Cette activité devrait donc connaître une forte progression au second semestre, tirée par une croissance organique soutenue à laquelle viendronts'ajouter les signatures notariées décalées.

Par ailleurs, Adomos constate que le marché a retrouvé son dynamisme. En effet Adomos a enregistré une augmentation de ses réservations de 73% sur le 3èmetrimestre en cours par rapport à la même période de 2017. Cette forte hausse aura à son tour un impact significatif sur les signatures notariées du 4èmetrimestre 2018 et du 1ertrimestre 2019.

Ainsi, le 1er semestre 2018 aura permis à Adomos de poursuivreune progression d'activité soutenue tout en augmentant l'enregistrement des réservations. Dans ces conditions, Adomos prévoit une accélération de ce mouvement vertueux pour le second semestre 2018.

Rentabilitéd'exploitation : 11èmesemestre consécutif bénéficiaire en forte progression

Adomos a continué à appliquer sa politique de stricte maîtrise des coûts, qui sont restés quasi stables. Les rétrocessions et salaires chargés, qui représentent 65% des coûts, ont baissé de 8,9%. Les dotations aux amortissements des immobilisations ont augmenté de 32%, reflétant le haut niveaud'investissement réalisé parla société. Au total, lescharges d'exploitation n'ont augmenté que de 1,1%, quand les produits augmentaient de 12%, permettant de dégager un résultatd'exploitation de 1 446 K€.Le taux de rentabilitéd'exploitation atteint ainsi 33,5% au premier semestre 2018, recordd'Adomos depuis sa création.

Résultat net hors éléments exceptionnels en forte progression

L'imputation des reports déficitaires antérieurs permet de ne pas constater de charge d'ISsur le semestre et le résultat net semestriels'établit à 1446 K€. Rappelons qu'en 2017, il avait atteint 1712 K€ grâce à une plus-value financière exceptionnelle de 681 K€.Hors cet élément non récurrent, le résultat net connaît une forte progression de 40 %.

De solides perspectives

Plusieurs éléments concourent à donner à Adomos une grande confiance dans son avenir

Un second semestre attendu en progression

Comme indiqué ci-dessus, le pôle ventes immobilières connaît au 3èmetrimestre une croissance soutenue et la demande de leads ne faiblit pas. De plus, tout laisse à penser, notamment la double hausse du nombre de rendez-vous clients en cours et du stock de réservationsdevant faire l'objet d'une signature notariée avant la fin de l'année, que le 4èmetrimestre devrait continuer sur cette dynamique.

Une nouvelle activité prometteuse

Le nouveau métier de foncière / Marchand de biens avance bien : Adomos est désormais en mesure d'accéder à un nombre important d'immeubles répondant aux caractéristiquesquantitatives et qualitatives évoqués dans ses précédents communiqués : immeubles résidentiels occupés, générant environ 10% de rentabilité brute, situés dans des quartiers agréables de villes de taille moyenne.

Adomos privilégiera les immeubles d'une taille conséquente, qui font l'objet d'un financementbancaire plus aisé que les petits immeubles. Adomos entame cet automne la mise en vente du premier immeuble acheté et signera fin septembrel'acte notarié d'un immeuble à Périgueux pour un montant d'environ 3M€, susceptible de générer une marge d'environ 1 M€, à travers une vente enbloc ou à la découpe en 2019. Adomos a sous revue actuellement environ 20 M€ de propositions d'achatsd'immeublesdont certains, s'ils étaient validés, pourraient faire l'objet d'uneréalisation au cours du premier trimestre 2019. Ce nouveau métier devrait apporter un supplément de marge très conséquent tout en élargissant la gamme de produits distribuésà l'immobilier ancien.

Un nouveau décret à venir favorable à Adomos

Dans le cadre de l'article 68 de la loi de Finance 2018, un décret plafonnant les commissions des intermédiaires vendeurs de biens immobiliers neufs en Loi Pinel pourrait être prochainement publié. Une consultation publique, achevée le 9 septembre, a permis de constater que le décret prévoit un taux maximum des commissions de10% du prix de revient de l'acquisition immobilière. Ce décret pourrait avoir un double impact positif pour Adomos.

Pour le pôle ventes immobilières en Loi Pinel

La commission moyenne d'Adomos est sensiblement inférieure au plafondannoncé. Dès lors, lasociété disposerait d'unpotentiel de progression de ses commissions;à l'inverse,certains concurrents pratiquant des taux de commissions élevés se retrouveraient fragilisés, tandis que denouveaux clients s'orienteraientvers Adomos. Ce décret pourrait ainsi à brève échéance entraîner

une redistribution des cartes de la vente d'immobilier neuf, dont Adomos pourrait être un desprincipaux bénéficiaires.

Pour le pôle Marketing Leads

Ce plafonnementn'affectera pas l'activité de ventede leadsd'Adomos, dont 90% du chiffred'affairesleads est réalisé avec des promoteurs et des plateformes marketing non concernés par le décret. Les réseaux de vente potentiellement impactés par le plafonnement sont essentiellement des réseaux pratiquant le marketing « multi-niveaux »,qui n'utilisent pasInternet pour le recrutement de leursclients et ne sont donc pas clients d'Adomos. Au total, ce décret pourrait entraîner une plus grandecompétition entre promoteurs et augmenter la demande de leads.

Adomos aborde donc la fin d'année 2018 et 2019 en position favorable: sur ses métiers historiques comme pour sa nouvelle activité, la stratégie 2018-2022 se déroule conformément à ses attentes etlui ouvre les portes d'une possible très forte progression de sa rentabilité au cours des prochaines années.

Retrouvez la vidéo de Fabrice Rosset, PDG d'Adomos,commentant les résultats semestriels surhttp://www.adomos.com/bourse/communiqués-de-presse

Calendrier Financier

4 et 5 octobre 2018 : participation au European Large & Midcap Event rassemblant unecentaine d'investisseurs professionnels.

31 octobre 2018 au plus tard : mise en ligne des comptes et des rapports semestriels 2018

22 & 23 novembre 2018 : participation au salon Actionaria rassemblant plusieurs milliersd'actionnaires individuels.

31 janvier 2019au plus tard : publication des produits d'exploitation 2018

Adomos(ALADO, code ISINFR0013247244), est le spécialistefrançais de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier.www.adomos.com

Contact : Fabrice Rosset, 01 58 36 45 00fabrice.rosset@adomos.com

Marie Crochet, 01 44 50 54 72,marie.crochet@kable-communication.com