Adomos : GROUPE ADOMOS Comptes consolidés 2019

ADOMOS Société anonyme au capital de 604 038,62 euros Siège social : 75, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS 424 250 058 RCS PARIS Comptes consolidés 2019 GROUPE ADOMOS - COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 ACTIF 31/12/2019 31/12/2018 en milliers d'euros BRUT AMORTISSEMENTS & NET NET PROVISIONS Ecart d'acquisition (4.1.1) 0 0 0 Immobilisations Incorporelles (4.1.2) 32 543 14 741 17 802 14 727 Immobilisations Corporelles (4.1.3) 85 64 21 23 Immobilisations Financières (4.1.4) 40 0 40 39 total Actif Immobilisé 32 668 14 805 17 863 14 789 Stocks et En-cours (4.2) 4 634 90 4 544 4 319 Clients et comptes rattachés (4.3) 406 20 386 709 Autres créances et comptes de 1 591 0 1 591 1 675 régularisation Valeurs mobilières de placement et (4.4) 962 0 962 1 237 disponibilités total Actif Circulant 7 592 110 7 482 7 940 TOTAL ACTIF 40 260 14 915 25 345 22 729 GROUPE ADOMOS - COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 PASSIF 31/12/2019 31/12/2018 en milliers d'euros Capital (4.5) 609 603 Réserves (4.5) 15 233 13 242 Report à nouveau 0 -4 Résultat (4.5) 1 967 2 006 Capitaux propres (part du groupe) 17 809 15 846 Intérêts minoritaires 0 0 Capitaux propres 17 809 15 846 Provisions pour risques et charges (4.6) 40 55 Emprunts et dettes financières (4.7) 3 517 2 764 Fournisseurs et comptes rattachés 2 331 2 540 Autres dettes et comptes de régularisation (4.8) 1 648 1 524 total Dettes 7 496 6 828 TOTAL PASSIF 25 345 22 729 GROUPE ADOMOS - COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 COMPTE DE RESULTAT 31/12/2019 31/12/2018 (en milliers d'euros) CHIFFRE D'AFFAIRES (4.9.1) 9 341 7 453 Chiffre d'affaires Immobilier 4 444 4 187 Chiffre d'affaires Marketing fiches 3 836 3 249 Chiffre d'affaires Marchand de biens 1 062 17 Autres produits d'exploitation (4.9.2) 1 891 1 619 Produits d'exploitation (4.9) 11 232 9 072 Charges de personnel -1 218 -1 264 Autres charges d'exploitation (4.9.3) -5 093 -3 524 Impôts et taxes -239 -109 Amortissements et dotations nettes de reprises de provisions -2 216 -1 932 Charges d'exploitation -8 766 -6 829 RESULTAT D'EXPLOITATION 2 466 2 244 Produits financiers 163 0 Charges financières financiers -328 -66 RESULTAT FINANCIER (4.10) -165 -66 RESULTAT COURANT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 2 301 2 178 Produits exceptionnels 92 21 Charges exceptionnelles -59 -18 RESULTAT EXCEPTIONNEL (4.11) 33 3 Impôt sur les sociétés (4.12) -368 -175 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 1 966 2 006 INTERETS MINORITAIRES -0 0 RESULTAT NET PART DU GROUPE 1 966 2 006 TABLEAU DE FINANCEMENT GROUPE ADOMOS 31 DECEMBRE 2019 (En K€) 31/12/2019 31/12/2018 FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 1 967 2 006 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : -Amortissements et provisions 2 705 2 265 -Variations des impôts différés 0 0 -Plus-values de cessions, nettes d'impôt 0 0 MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIETES INTEGREES 4 672 4 271 - VARIATION DU BFR LIE A L'ACTIVITE -361 -2 850 Flux net de trésorerie généré par l'activité 4 311 1 421 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations -5 285 -5 077 Cession d'immobilisation, nette d'impôt 0 0 Incidence des variations de périmètre 0 0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -5 285 -5 077 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 0 0 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 Augmentation de capital en numéraire 2 165 Emissions d'emprunts 1 628 2 440 Remboursements d'emprunts -918 -16 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 712 2 590 VARIATION DE TRESORERIE -263 -1 066 Trésorerie d'ouverture 1 219 2 285 Trésorerie de clôture 956 1 219 Incidence des variations de cours des devises GROUPE ADOMOS ANNEXES DES COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 SOMMAIRE 1. Présentation de l'évolution de l'activité de la société..................................................................................................... 1 2. Événements significatifs intervenus au cours de l'année 2019....................................................................................... 1 3. Evènements postérieurs à la clôture ............................................................................................................................... 2 4. Activités en matière de recherche et développement .................................................................................................... 3 5. Évolution prévisible et perspectives d'avenir.................................................................................................................. 3 6. Informations préalables................................................................................................................................................... 4 7. Principes et méthodes comptables ................................................................................................................................. 4 8. Bilan ................................................................................................................................................................................. 7 9. Compte de résultat ........................................................................................................................................................ 11 10. Engagements hors bilans ............................................................................................................................................. 14 11. Rémunération des dirigeants....................................................................................................................................... 15 1. Présentation de l'évolution de l'activité de la société ADOMOS commercialise des biens immobiliers neufs offrant des opportunités de défiscalisation (loi Pinel, loueur en meublé,) à destination des particuliers. Spécialiste de la génération de contacts qualifiés qu'elle a exploité de 2002 à 2010 exclusivement pour la vente au sein de son réseau propre d'agents commerciaux et de conseillers en gestion de patrimoine, la société a initié depuis 2011 une stratégie qualitative d'exploitation commerciale de son fichier de clientèle destinée à améliorer sa rentabilité et à réduire sa dépendance vis à vis des produits immobiliers de défiscalisation. Cette activité de commercialisation des fiches qualifiées (leads) a continué son essor en 2019. En 2019, Adomos a continué de développer son business model, fondé sur le développement des ventes croisées auprès des promoteurs et des professionnels du patrimoine, de l'immobilier et du marketing. L'activité se répartit en 4 pôles : Marketing Vente de leads

Vente immobilière de biens immobiliers neufs

Nouvelle activité d'opérateur immobilier (à travers les filiales SAS ADOMINVEST et ADOMINVEST 2) ;

Administration de biens (à travers la filiale ADOMOS GESTION IMMOBILIERE). Le développement est fondé sur la maitrise des coûts alliée à un investissement technologique important. Adomos, capable d'apporter des solutions globales à ses clients, a désormais un positionnement unique sur son marché qui lui apportera au cours de prochaines années un fort avantage concurrentiel, susceptible de créer un cercle vertueux de croissance et de rentabilité. 2. Événements significatifs intervenus au cours de l'année 2019 Augmentation de capital par exercice de BSA cotés A la suite de l'Assemblée générale du 3 avril 2018, Le groupe ADOMOS avait attribué gratuitement 60 174 902 BSA aux actionnaires (cinq BSA ayant été attribués gratuitement pour vingt-huit actions existantes de la Société). Jusqu'à la date de regroupement des actions du 12 mai 2018, un BSA donnait le droit de souscrire une action ADOMOS au prix d'exercice de 0,07 €. Depuis le regroupement des actions opéré le 12 mai 2018, treize (13) BSA donnaient le droit de souscrire une (1) action ADOMOS au prix d'exercice de 0,91 €. Les BSA faisaient l'objet d'une cotation sur Euronext Growth depuis le 10 avril 2018. La période d'exercice de 24 mois a expiré le 12 avril 2019. Du 1er Janvier au 12 avril 2919, un nombre total de 887 562 BSA a été exercé au prix unitaire de 0,91 euro par action pour souscrire 68 274 actions nouvelles de 0,02 € de valeur nominale, a été versée la somme totale de 62 129,34 € correspondant à la totalité du nominal (à concurrence de 1 365,48 €) et de la prime d'émission (à concurrence de 60 763,86 €) desdites actions nouvelles. Le capital social de la Société est ainsi porté de 602 673,14 € à 604 038,62 €. 1 Développement de l'activité d'Opérateur Immobilier ADOMOS avait acquis via sa filiale Adominvest son premier immeuble en 2017 à Beaucaire pour un montant de 360 K€ et un second immeuble à Périgueux en septembre 2018 par la SNC Adominvest 2 pour un montant de 2,4 M€ auxquels s'ajoutent 528 K€ de travaux. Les deux immeubles sont loués et destinés à être revendus par appartements à des investisseurs. L'immeuble de Beaucaire a été vendu dans sa totalité en Janvier 2020, 10 appartements de l'immeuble de Périgueux ayant été vendu au 31.12.2019, 50 autres appartements étant sous compromis ou sous option, soit un taux de commercialisation de 83%. Poursuite de la relance de la filiale Selectaux Adomos a continué de relancer sa filiale détenue à 100 % Selectaux, auprès de laquelle elle avait décidé en 2015 d'externaliser une partie de son activité de marketing direct et de ventes de leads. Cette externalisation a pour but d'élargir le potentiel commercial de cette activité à de nouveaux clients et partenaires via la séparation des activités de vente immobilières de celle de vente de leads, tout en préservant le potentiel de marge des deux activités au sein de la maison mère. La mise en œuvre opérationnelle d'exploitation de l'ensemble des fichiers, aussi bien dans la filiale Selectaux que dans Adomos via une stratégie d'enrichissement emailing, a fait ses preuves en 2019. Cette nouvelle configuration vise à permettre à Selectaux de se positionner au cours des prochaines années comme un acteur significatif du marché des « data » à valeur ajoutée. Chez Adomos et ses filiales, ces fichiers sont rentabilisés, aussi bien via les activités de ventes immobilières de biens neuf sur fiches que par la nouvelle activité de vente de biens anciens sur fiches. En 2019, cette stratégie a permis une augmentation des produits d'exploitation. RGPD ADOMOS ne traitant aucune donnée sensible et les procédures antérieurement mises en place étant globalement conformes aux principales dispositions du Règlement Général des Données Personnelles (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, la société n'a connu aucun impact particulier de cette nouvelle règlementation sur son activité, en dehors de l'adaptation de certaines mentions légales figurant sur ses sites Internet. 3. Evènements postérieurs à la clôture Alors que l'année 2020 s'annonçait sous les meilleurs auspices, l'épidémie de Coronavirus et le confinement ont provoqué un ralentissement sensible de l'activité d'Adomos à partir du mois de mars 2020. Marketing Lead : les rendez-vous commerciaux étant impossibles, tous les clients ont suspendu leur commande de leads le temps du confinement.

: les rendez-vous commerciaux étant impossibles, tous les clients ont suspendu leur commande de leads le temps du confinement. Vente Immobilier Neuf et Opérateur Immobilier : les actes notariés, suspendus pendant le confinement (à l'exception de rares signatures électroniques), ne devraient être que décalés et devraient reprendre normalement en juin ou juillet.

les actes notariés, suspendus pendant le confinement (à l'exception de rares signatures électroniques), ne devraient être que décalés et devraient reprendre normalement en juin ou juillet. Les réservations et compromis de ventes non signés pendant cette période sont par contre perdus, et auront donc un impact négatif sur l'exercice en cours.

Toutefois, les lots non encore vendus de Périgueux continuent de générer une rentabilité locative élevée et bénéficient d'une assurance loyers impayés. On peut ainsi à mi-avril, estimer l'impact direct à 2 à 3 mois de chiffre d'affaires en fonction de la durée du confinement et du rythme de la reprise. 2 Afin d'absorber la perte de chiffre d'affaires et le report des encaissements, Adomos a pris des mesures strictes : Report provisoire de tous les investissementsconcernant aussi bien le marketing, les achats de fichiers clients que les immeubles dont l'acquisition était en cours à Bourges et à Modane, ainsi que ceux qui sont en négociation. Pour ces immeubles, l'incertitude portait en effet : Sur la finalisation de leur financement et des actes notariés d'acquisition,

Sur la réalisation des travaux de rénovation, qui auraient certainement été retardés par manque de disponibilité des entreprises dans les prochains mois,

Sur le délai de de vente des appartements post confinement. Adomos entend finaliser les ventes de son immeuble de Périgueux, déjà commercialisé à 83% (promesses de ventes et options fermes), celui de Beaucaire ayant été vendu en totalité en janvier 2020 et reprendre au second semestre 2020 les nouveaux investissements, dès lors que l'environnement sanitaire, économique et financier offrira une meilleure visibilité. Utilisation des différents leviers de soutien proposés par l'Etat: chômage partiel et Prêt BPI d'ores et déjà obtenus. Ayant pris les mesures de prudence indispensables, Adomos dispose de la trésorerie nécessaire pour passer sans difficulté la période de confinement, y compris si elle était prolongée au-delà du 11 mai 2020 ou si le déconfinement progressif entraînait une reprise d'activité très réduite cet été. 4. Activités en matière de recherche et développement Les frais de recherche engagés au cours de l'exercice ont été intégralement comptabilisés en charges. Les frais de développement ont été immobilisés à hauteur de 1 089 K€ au 31 décembre 2019 contre 1135 K€ au 31 décembre 2018. 5. Évolution prévisible et perspectives d'avenir L'impact du Coronavirus sur le second semestre 2020 et sur 2021 dépendra de l'évolution de la situation économique globale, des effets des plans de relance et du comportement des investisseurs. Le scénario le plus vraisemblable semble être un report de l'investissement vers l'immobilier pour plusieurs raisons : Les investisseurs souhaiteront orienter leur épargne vers un actif réel et moins volatil que les actifs financiers.

Les taux d'intérêts devraient rester bas sur une longue période, ce qui est un facteur décisif de soutien à l'achat immobilier.

Un éventuel retour de l'inflation annoncé par plusieurs économistes en raison des mesures de soutien massif serait très favorable à l'immobilier, dont les rendements et la valeur sur le moyen et long terme sont indexés sur la hausse des prix.

La niche spécifique de l'immobilier résidentiel choisie par Adomos pourrait être épargnée par une crise, au contraire de l'immobilier commercial. En effet, le besoin de logement sera toujours présent et a été mis en valeur par le confinement. De plus : ∙ Pour l'immobilier neuf, il semble probable qu'une nouvelle loi incitative remplaçant la Loi Pinel sera mise en place afin de soutenir le secteur de la construction et du BTP qui représente environ 20% du PIB. 3 O Pour l'immobilier ancien rénové, les valeurs d'achat et de revente sont basses (autour de 1 000 € le m2) ; le schéma proposé par Adomos à ses clients sécurise les loyers à percevoir grâce à des assurances sur loyers impayés, qui avaient parfaitement joué leur rôle protecteur lors de la crise en 2008. Par ailleurs, sur cette niche encore peu développée, Adomos disposera de capacités de négociation à l'achat considérablement renforcées. Ainsi, paradoxalement, après un effet provisoire de baisse d'activité en 2020, la crise sanitaire et économique pourrait faire de l'investissement immobilier dans le secteur résidentiel une véritable valeur refuge pour les prochaines années. 6. Informations préalables 6.1 Périmètre Le groupe ADOMOS est composé des sociétés suivantes : Société Forme N° SIRET Siège social Méthode de consolidation % contôle % intérêt juridique ADOMOS SA 424 250 058 75, avenue des Champs-Elysées Intégration globale Société Société 75008 Paris mère mère SELECTAUX SAS 439 801 945 75, avenue des Champs-Elysées Intégration globale 100,00% 100,00% 75008 Paris ADOMINVEST SAS 821 555 448 75, avenue des Champs-Elysées Intégration globale 95,00% 95,00% 75008 Paris ADOMINVEST 2 SNC 841 666 456 75, avenue des Champs-Elysées Intégration globale 99,99% 100,00% 75008 Paris ADOMOS PLACEMENT SASU 832 599 559 75, avenue des Champs-Elysées Intégration globale 100,00% 100,00% 75008 Paris ADOMOS GESTION IMMOBILIERE SAS 811 821 578 75, avenue des Champs-Elysées Intégration proportionnelle 50,00% 50,00% 75008 Paris 6.2 Date de clôture des exercices des sociétés consolidées Les sociétés sont consolidées sur la base de leur bilan arrêté au 31 décembre 2019 d'une durée de 12 mois. 7. Principes et méthodes comptables Les comptes consolidés du groupe ADOMOS au 31 décembre 2019 ont été établis conformément au CRC n°99-02 de la réglementation comptable. 4 7.1 Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis par voie d'échange. Les logiciels et licences acquis par l'entreprise sont enregistrés au bilan pour leur valeur d'acquisition et amortis en linéaire sur une période d'1 à 5 ans. Les fichiers clientèle acquis et respectant les principes du règlement CRC 2004-06 sont inscrits à l'actif du bilan et font l'objet d'un amortissement linéaire qui dépend de la durée de vie économique des fichiers. La durée d'amortissement est revue à chaque clôture en fonction de la mise à jour des données statistiques sur le chiffre d'affaires ventilé par année d'acquisition de fichiers. Ainsi, ces fichiers sont amortis linéairement sur une durée de 10 ans depuis le 1er janvier 2010. Un test de dépréciation est réalisé lorsqu'il existe un indice de perte de valeur. Les dépenses engagées pour l'amélioration et les nouveaux développements de l'outil informatique utilisé pour la commercialisation des produits immobiliers et la qualification des fiches clients, sont enregistrées au bilan et amorties dès la livraison des modules sur une durée de 5 ans. Selon l'avis sur les actifs 2004-15, applicable depuis le 1er janvier 2005, ces frais de développement doivent répondre aux 6 critères suivants pour être immobilisés : Faisabilité technique des développements ;

Intention d'aller jusqu'au bout des développements ;

Possibilité d'utiliser ces développements ou de les vendre ;

Générer des avantages économiques futurs : existence d'un marché pour la production / les services issus de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, démontrer son utilité ;

elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, démontrer son utilité ; Ressources suffisantes pour mener à terme les développements et utiliser ou vendre les produits / les services associés ;

Possibilité d'évaluer les coûts de façon fiable. 7.2 Immobilisations corporelles Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : - Installations générales et techniques 5 à 8 ans en linéaire - Matériels de bureau et matériels informatiques 3 ans en linéaire - Mobiliers de bureau 4 ans en linéaire 7.3 Immobilisations financières Ce poste est constitué essentiellement de dépôts et cautionnement versés et autres immobilisations financières. 7.4 Travaux en cours sur les droits à commissions Aux termes de contrats signés avec les promoteurs, ADOMOS est chargée de commercialiser les biens immobiliers, prospecter, rechercher et informer les acquéreurs et procéder à des réservations de lots avec ces investisseurs. ADOMOS a donc achevé sa mission lorsque la réservation est conclue. Cependant, ADOMOS ne sera rémunérée que lors de la signature de l'acte notarié entre le promoteur et l'acquéreur. Les travaux en cours, correspondent à des réservations, qui n'ont pas fait l'objet d'une réalisation définitive à la fin de la période, et sont valorisés à leur coût de revient moyen. Ces coûts comprennent une partie des dépenses techniques, commerciales et de marketing qui ont été engagées pour la signature de ces réservations. Ces travaux en cours font l'objet d'une dépréciation qui tient compte du taux de renonciation constaté sur la période et d'une analyse du risque de renonciation à la date d'arrêté des comptes. La provision pour dépréciation intègre le risque de renonciation mais également la limitation aux avantages futurs attendus (plafonnement au revenu maximum généré). 5 7.5 Créances clients et comptes rattachés Les créances sont valorisées à leur valeur nominale et une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'une perte probable apparaît. Lors du transfert de la créance à la société d'affacturage, le compte client est soldé. 7.6 Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les plus- values latentes à la clôture ne sont pas enregistrées dans le compte de résultat. 7.7 Provision pour risques et charges Des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société. Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes. 7.8 Provisions pour congés payés, primes et intéressement Les congés payés et les avantages accordés aux personnels sont évalués conformément aux règles applicables dans l'entreprise et provisionnés. 7.9 Reconnaissance du chiffre d'affaires Le groupe Adomos réalise son chiffre d'affaires au travers des prestations suivantes : Le pôle Marketing Lead réalise un chiffre d'affaires de 3 836 K€ en 2019 contre 3 249 K€ en 2018, soit une progression de 18%, grâce à la consolidation de ses clients historiques et en conquérant de nouveaux clients.

Le pôle « Ventes immobilier Neuf », composé principalement de commissions, réalise un chiffre d'affaires de 4 444 K€ en 2019 contre 4 187 K€ en 2018, soit une progression de 6%. En 2019, 315 actes ont été signés, contre 275 actes en 2018.

Le pôle Opérateur Immobilier réalise un chiffre d'affaires de 1 062 K€ en 2019 contre 17 K€ en 2018. Cette nouvelle branche consiste à acquérir des immeubles entiers, les mettre en copropriété, réaliser des travaux de rénovation afin de commercialiser les appartements. En plus des loyers générés par les appartements en 2019, 10 appartements ont été vendus au 31 décembre 2019, expliquant la forte progression de ce pôle. 7.10 Dépenses de publicité et de marketing Les dépenses de publicité et de marketing sont comptabilisées en charges, sauf celles concernant les travaux en-cours. 6 7.11 Impôt sur les sociétés et impôts différés Les impôts sur les sociétés comprennent les impôts exigibles et les impôts différés. En application du règlement CRC 99-02 sur les comptes consolidés rendant obligatoire la conception étendue, des impôts différés sont calculés sur les différences entre les bases fiscales et comptables en consolidation. Le calcul est effectué chaque année par entité fiscale selon la méthode du report variable. Les taux d'impôts ayant été entérinés par un texte de loi sont retenus pour déterminer les impôts différés. Les impôts différés actifs sont reconnus dans la mesure où il est probable que les résultats fiscaux futurs permettront leur imputation. Dans ces conditions et compte tenu du résultat fiscal de l'année, aucun actif d'impôt différé n'a été constaté. Par ailleurs, compte tenu des prévisions de résultats futurs et des risques inhérents à l'activité, aucun actif d'impôt différé n'a été déprécié. Les impôts différés sont comptabilisés en charges ou en profits dans le compte de résultat sauf lorsqu'ils sont engendrés par des éléments imputés directement en capitaux propres. Dans ce cas, les impôts différés sont également imputés sur les capitaux propres. 8. Bilan 8.1 Immobilisations incorporelles (en K€) Valeur brutes au Amortissements Valeurs nettes Valeurs nettes 31/12/2019 au 31/12/2019 au 31/12/2018 Logiciels, droits d'utilisation et de propriété 20 17 3 7 Fond commercial 120 0 120 120 Fichier clientèle 23 973 10 313 13 660 10 971 Module ERP 8 429 4 411 4 019 3 629 Total 32 543 14 741 17 802 14 727 Fichier clientèle L'acquisition de fichiers clientèle représentent un montant global brut de de 23 973 K€ contre 19 779 K€ au 31 décembre 2018 et un montant net de 13 660 K€ au 31 décembre 2019 contre 10 971 K€ au 31 décembre 2018. Module ERP Les investissements de ce poste correspondent principalement à des dépenses engagées pour l'amélioration de modules existants et le développement de nouveaux modules complémentaires d'ERP destinés à automatiser l'ensemble des processus du groupe pour un montant global brut de de 8 429 K€ au 31 décembre 2019 contre 7 340 K€ au 31 décembre 2018 et un montant global net de 4019 K€ contre 3 629 K€ au 31 décembre 2018. Un test de dépréciation a été réalisé au 31 décembre 2019 sur l'ensemble des immobilisations incorporelles. En ce qui concerne l'évaluation de la valeur d'utilité, celle-ci est fondée sur la méthode des flux nets futurs de trésorerie actualisés et les principales hypothèses utilisées sont les suivantes : Prévisionnel de chiffre d'affaires généré par les activités de ventes de biens neufs et d'opérateur immobilier sur la base des fiches et par la commercialisation de fiches qualifiées sur 15 ans, correspondant à la durée estimée d'utilisation des fiches ;

Taux d'actualisation de 5 % ; Sur la base des hypothèses retenues ci-dessus, la valeur d'utilité des actifs incorporels nets reste supérieure à leur valeur comptable au 31 décembre 2019. 7 8.2 Immobilisations corporelles (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Installations, matériels et outillages industriels 46 41 Matériels de bureau et informatique 28 27 Mobilier 11 11 Total Immobilisations incorporelles brutes 85 79 Total Amortissements et provisions -64 -56 Total Immobilisations incorporelles nettes 21 23 8.3 Immobilisations financières (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Dépôts , cautionnement et prêts 40 44 Titres de participation 0 0 Créances sur participation 0 0 Total immobilisations financières brutes 40 44 Total provisions 0 0 Total immobilisations financières nettes 40 44 Ce poste est constitué des titres de dépôts et cautionnements versés. 8.4 Travaux en-cours Les travaux en cours, correspondent aux éléments suivants : A des réservations, qui n'ont pas fait l'objet d'une réalisation définitive à la fin de la période pour un montant de 1795 K€ au 31 décembre 2019 (contre 1 577 K€ au 31 décembre 2018). Ces travaux sont valorisés à leur coût de revient moyen. Ces coûts comprennent une partie des dépenses techniques, commerciales et de marketing qui ont été engagées pour la signature de ces réservations. Ces travaux en cours ont été dépréciés à hauteur de 90 K€ au 31 décembre 2019 (contre 110 K€ au 31 décembre 2018).

2 immeubles qui sont destinés à la revente une fois les travaux achevés pour un montant de 2 840 K€ au 31 décembre 2019. 8.5 Echéancier des créances L'ensemble des créances de la société présente au 31 décembre 2019 ont une échéance de moins d'un an. Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale pour un montant de 406 K€ au 31 décembre 2019 contre 727 K€ au 31 décembre 2018. La valeur nette comptable des créances clients et comptes rattachés s'établit ainsi à 386 K€ au 31 décembre 2019 contre 709 K€ au 31 décembre 2018. 8 Le poste des autres créances et comptes de régularisation qui s'élève à 1 591 K€ au 31 décembre 2019 (contre 1 675 K€ au 31 décembre 2019) est composé des éléments suivants : (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Avances et acomptes versés 201 312 Autres créances 264 126 Créances de TVA 957 978 Etat, impôts 0 0 Impôt différé actif 0 0 Autres débiteurs 131 357 Dépréciation débiteur 0 -163 Charges constatées d'avance 38 66 Total des autres créances 1591 1675 8.6 Trésorerie nette (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Disponibilités 962 1 224 CBC -5 -5 Trésorerie d'encaisse 956 1 219 Valeurs mobilières de placement 0 Total Trésorerie nette 956 1 219 La trésorerie nette consolidée est passée de 1 219 K€ au 31 décembre 2018 à 956 K€ au 31 décembre 2019. Cette diminution s'explique essentiellement par l'augmentation du BFR sur le métier de la vente d'immobilier neuf. 8.7 Capital et prime d'émission TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Capital Réserves Résultat Total Situation à la clôture du 31/12/2018 603 13 238 2 006 15 846 Affectation du résultat n-1 2 006 -2 006 0 Augmentation Capital 1 -10 -8 Résultat Groupe Adomos 2019 1 966 1 966 Situation à la clôture du 31/12/2019 604 15 233 1 967 17 804 CAPITAL POTENTIEL: Information sur les obligations convertibles Il n'existe plus aucune obligation convertible au 31.12.2019. 9 Informations sur les options ou achat d'actions Aucun plan d'options de souscription ou d'achat d'actions n'est encore en vigueur et n'a été mis en œuvre par le Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé. Information sur l'attribution gratuite d'actions Il n'existe à la date du présent rapport plus aucun plan d'attribution gratuite d'actions ni aucune action gratuite à créer. Informations sur les bons de souscription d'actions Il n'existe plus aucun BSA coté ou non coté, les derniers BSA étant caducs depuis le 12.04.2019. Informations sur les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise Au cours de l'exercice 2019, le Conseil d'administration n'a procédé à aucune émission de bons de souscription d'actions (BSPCE) au profit de salariés et mandataires sociaux d'ADOMOS. Aucun plan de BSPCE n'était en vigueur au cours de l'exercice écoulé. 8.8 Provisions pour risques et charges Au cours de l'année 2019, il y a eu une reprise de provision pour 15K€. Au 31 décembre 2019, les provisions comptabilisées pour 40 K€ correspondent à des litiges divers. 8.9 Emprunts et dettes financières Les emprunts et dettes financières du groupe Adomos s'élèvent à 3 517 K€ au 31 décembre 2019 contre 2 764 K€ au 31 décembre 2018. 8.10 Dettes fournisseurs et autres dettes Au 31 décembre 2019, les dettes fournisseurs du groupe Adomos (2 331 K€) présentent une échéance à moins d'un an (contre 2 540 K€ au 31 décembre 2018). Les autres dettes et comptes de régularisation s'élèvent à 1648 K€ au 31 décembre 2018 contre 1524 K€ au au 31 décembre 2019. L'échéance des dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales présentent toutes une échéance à moins d'un an au 31 décembre 2019. 8.11 Risque de taux ou risque devises Il n'existe aucun actif, passif ou engagement comportant un risque de taux ou un risque devises. 10 9. Compte de résultat 9.1 Ventilation des produits d'exploitation (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Chiffre d'Affaires 9 341 7 453 Chiffre d'affaires Immobilier 4 438 4 187 Chiffre d'affaires Marketing fiches 3 836 3 249 Chiffre d'affaires Marchand de biens 1 062 17 Chiffre d'affaires Commissions 5 0 Refacturations diverses 0 0 Autres Produits d'Exploitation 1 891 1 619 Production stockée 218 476 Production immobilisée 1 089 1 135 Reprises sur provisions 52 3 Travaux en cours 484 0 Produits d'exploitation divers 48 6 Produits d'exploitation 11 232 9 073 Dont chiffre d'affaires étranger (réalisé dans l'Union 0 0 Européenne) Adomos a connu une forte hausse de son activité en 2019, avec des produits d'exploitation consolidés de 11 232 K€ (contre 9 073 K€ en 2018) soit une croissance de 24 %. Le pôle Marketing Lead a progressé de 18% en consolidant ses clients historiques et en conquérant plusieurs nouveaux clients. Le pôle Immobilier a progressé de 29% via ses 2 branches « Vente Immobilier Neuf » et « Opérateur Immobilier ». 11 9.2 Autres achats et charges externes Les autres charges d'exploitation s'élèvent à 5 093 K€ au 31 décembre 2019 contre 3524 K€ au 31 décembre 2018. (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Charges locatives et de copropriété 95 101 Honoraires Ingénierie 81 15 Rétrocession de commission 2 721 2 334 Honoraires juridiques et comptables 156 225 Honoraires de gestion et de conseil 222 82 Honoraires de développement des ERP 271 360 Autres honoraires d'exploitation 16 14 Marketing 115 69 Publicité 12 6 Déplacement, missions et réceptions 51 38 Frais postaux et frais de télécom. 39 40 Autres charges d'exploitation 1 314 240 Total des autres achats et charges externes 5 093 3 524 Les rétrocessions sont essentiellement composées de commissions payées aux conseillers en patrimoine, partenaires d'ADOMOS lors de la réalisation de la vente des biens immobiliers. L'augmentation des autres charges d'exploitation correspond essentiellement à la réalisation de travaux d'amélioration sur les immeubles destinés à la revente. 9.3 Effectif moyen L'effectif moyen du groupe Adomos est le suivant : Effectifs 31/12/2019 31/12/2018 Ingénieurs & Cadres 11 5 Maîtrise & Techniciens 2 4 Employés 6 9 TOTAL 19 18 12 9.4 Principales composantes du résultat financier (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Revenus de VMP 0 0 Revenus de créances liées aux participations 0 0 Gains de change 0 0 Reprises de provisions 163 0 Autres produits financiers 0 0 Total Produits financiers 163 0 Dotations aux amortissements et aux provisions 0 0 Perte sur créances liés aux participations 0 0 Intérêts et charges assimilées 80 42 Intérêts sur emprunt obligataire 85 24 Charges nettes s/ cession VMP 0 0 Perte de change 0 0 Autres charges financieres 163 0 Total Charges financières 328 66 Résultat financier -165 -66 Au 31 décembre 2019, le résultat financier est de -165 K€ (contre -66 K€ au 31 décembre 2018) et se décompose de la manière suivante : Intérêts bancaires pour 80 K€ au 31 décembre 2019 (contre 42 K€ au 31 décembre 2018)

Intérêts sur emprunts obligataire pour 85K€ au 31 décembre 2019 (contre 24 K€ en 2018)

Perte sur créances financières pour 163 K€ au 31 décembre 2019 (contre 0K€ en 2018)

Reprise de provision sur autres charges financières pour 163 K€ au 31 décembre 2019 (contre 0K€ en 2018) 13 9.5 Principales composantes du résultat exceptionnel (en K€) 31/12/2019 31/12/2018 Produits exceptionnels sur opération de gestion 92 21 Produits exceptionnels sur opération en capital 0 0 Reprises sur provisions et transfert de charge 0 0 Produits exceptionnels 92 21 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 59 18 Charges exceptionnelles sur opération en capital 0 0 Dotations aux amortissements et aux provisions 0 0 Charges exceptionnelles 59 18 Résultat exceptionnel 33 3 Au 31 décembre 2019, le résultat exceptionnel est de 33 K€ (contre 3 K€ au 31 décembre 2018) et se décompose de la manière suivante : Les produits exceptionnels de 92 K€ au 31 décembre 2019 (contre 21 K€ au 31 décembre 2018) se composent essentiellement de régularisations sur les exercices antérieurs pour 89 K€ et à des indemnités de vacance locative pour 3 K€.

Les charges exceptionnelles de 59 K€ au 31 décembre 2019 (contre 18 K€ au 31 décembre 2018) se composent essentiellement de régularisations sur exercices antérieures. 10. Engagements hors bilans 10.1 Engagements de crédit - bail Le groupe Adomos n'a aucun engagement hors bilan. 10.2 Engagements et caution Le groupe Adomos n'a pas d'engagements ni de caution au 31 décembre 2019. 14 10.3 Indemnités de départ en retraite Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés pour le calcul des indemnités de départ à la retraite, est déterminé en fonction de leur ancienneté et en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite. Compte tenu de l'effectif, de l'ancienneté moyenne au 31 décembre 2019, l'indemnité de fin de carrière s'élève à 75 K€. Les hypothèses de calcul sont les suivantes : Age estimé de départ à la retraite : 65 ans

Taux d'actualisation financière : 0.8% Rotation du personnel : Moyenne 11. Rémunération des dirigeants Au 31 décembre 2019, la rémunération brute globale des membres du conseil d'administration s'est élevée à 508 K€. 15 La Sté Adomos SA a publié ce contenu, le 30 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

