Paris, le 10 septembre 2018

Adomos signe un partenariat avec la plate-forme de financement participatif Homunity

Adomos et Homunity ont signé un partenariat visant à compléter à hauteur de 800 000 euros le financementde l'acquisition d'unactif immobilierd'un coût de revient total de 2,96 M€. Cette opérationest ouverte à la souscription surwww.homunity.com.

Un modèle de financement innovant et vertueux

Pour développer son nouveau métier de foncière/marchand de biens, Adomos avait annoncé son intention de mettre en place une stratégie de financement pérenne, qui permettrait à la société de réaliser au cours des prochaines années sonprogramme d'acquisition sans avoir recours à d'éventuelles augmentations de capital.

Après avoir étudié plusieurs solutions, Adomos a sélectionné le couplage financement participatif et crédit bancaire, largement utilisé par les promoteurs depuis 3 ans. Cette solution viendra compléterle financement existant nécessaire à l'acquisition de l'immeuble.

En effet, la campagne de financement participatif mise en place avec Homunity vise à financer 27% dutotal de l'acquisition à traversun emprunt obligataire réservé, non convertible et non coté,d'unedurée maximale de 2 ans, avec possibilité de rembourser dès le 6ème mois, avec un tauxd'intérêtde 9% sur un montant de 800 K€.

L'essentiel du financementest assuré par un crédit bancaire de 1 960K€, au taux de 2% environ;

Adomos apporte 200 K€ defonds propres. Le coût du financement sera ainsi de 3,9% du coût total du projet pour une rentabilité locative brute de 9,7% après travaux,permettant de dégager un cash-flow positif pendant la période dedétention de l'immeuble.

Ce modèle de financement souple et vertueux, peu consommateur de fonds propres -200 K€ pour uninvestissement de près de3 M€ et une plus-value nette espérée de plus de1 M€- pourra ainsi êtreutilisé pour d'autres opérations. Il permet à Adomosd'envisagersans dilution de son capital un ambitieux programmed'acquisitiondans le cadre de sa nouvelle activité de foncière / marchand de biens.

Homunity, possible futur partenaire pour revendre les immeubles

Cette solution a été privilégiée par Adomos car elle permet également de toucher une communauté d'investisseurs (15 000 membres) ayant une sensibilité accrue à la thématique de l'investissement immobilier, ce qui représente un possible canal de commercialisation intéressant. Enfin, une potentielle évolution de la réglementation ouvrant la vente d'investissements locatifs aux plateformes de financement participatif serait une forte opportunité pour Adomos, avec un nouveau canal de commercialisation potentiellement puissant et rapide. Dans ce cadre, le partenariat avec Homunity pourrait devenir stratégique.

A propos de HOMUNITY

Créée en septembre 2014 par trois jeunes entrepreneurs : Quentin Romet, Arnaud de Vergie et Charles Teytaud, Homunity est une plateforme de crowdfunding destinée à financer la promotion immobilière résidentielle et tertiaire, ainsi que la rénovation

d'ensemble immobilier.

Agréée par l'AMF et immatriculée auprès de l'ORIAS, Homunityattache une importance toute particulière aux devoirs de

transparence et à la gestion des risques liés au crowdfunding.

Plus d'informations surwww.homunity.com

Calendrier Financier

20 septembre 2018 après bourse : publication des résultats semestriels 2018

8 et 9 octobre : European Large et Mid Cap Forum

31 octobre au plus tard : mise en ligne des comptes et rapports semestriels

22 & 23 novembre 2018 : participation au salon Actionaria

31 janvier 2019 au plus tard: publication des produits d'exploitation 2018

Adomos(ALADO, code ISIN FR0013247244), est un intervenant majeur de la distribution par Internetd'immobilier d'investissement locatif à destination du particulier.www.adomos.com

