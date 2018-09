Adomos : un partenariat avec une plate-forme de crowdfunding

10/09/2018 | 10:05

Adomos annonce avoir signé un partenariat avec la plateforme de financement participatif Homunity, visant à compléter à hauteur de 800.000 euros le financement de l'acquisition d'un actif immobilier.



Cette opération est ouverte à la souscription sur le site Internet de Homunity.



'Pour développer son nouveau métier de foncière/marchand de biens, Adomos avait annoncé son intention de mettre en place une stratégie de financement pérenne, qui permettrait à la société de réaliser au cours des prochaines années son programme d'acquisition sans avoir recours à d'éventuelles augmentations de capital. Après avoir étudié plusieurs solutions, Adomos a sélectionné le couplage financement participatif et crédit bancaire, largement utilisé par les promoteurs depuis 3 ans. Cette solution viendra compléter le financement existant nécessaire à l'acquisition de l'immeuble', explique Adamos dans un communiqué.



La campagne de financement participatif mise en place avec Homunity vise à financer 27% du total de l'acquisition à travers un emprunt obligataire réservé, non convertible et non coté, d'une durée maximale de 2 ans, avec possibilité de rembourser dès le 6ème mois, avec un taux d'intérêt de 9%.





