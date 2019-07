Adtalem Global Education : L'ACAMS et le MIM créent un partenariat de formation certifiée à la lutte contre le blanchiment d'argent

Ces organisations unissent leurs forces pour changer la donne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la prévention de la criminalité financière à Malte

L’Association des experts certifiés en lutte contre le blanchiment d’argent (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, ACAMS) s’est associée à l’Institut maltais de gestion (Malta Institute of Management, MIM) pour offrir à Malte la prestigieuse formation certifiée de « Spécialiste de la lutte contre le blanchiment d’argent » (Certified Anti-Money Laundering Specialist, CAMS). La formation ayant débuté en juin 2019, le partenariat permettra aux professionnels de la prévention de la criminalité financière à Malte, un État membre de la zone euro, de créer et de promouvoir une culture de conformité.

« Il est crucial qu’en tant que juridiction, Malte investisse dans l’amélioration continue des compétences techniques requises pour lutter contre la criminalité financière. L’Autorité des Services financiers de Malte (Malta Financial Services Authority, MFSA) place la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme au centre de sa stratégie de surveillance pour les années à venir, et investit considérablement dans la recherche de compétences et de formations internationales », a déclaré Joseph Cuschieri, PDG de la MFSA, le régulateur unique des services financiers à Malte.

« Nous nous félicitons du lancement de la certification CAMS à Malte, une formation en ligne rendue possible par le partenariat entre le MIM et l’ACAMS, car la certification CAMS aide à créer une approche normalisée et basée sur le risque des menaces de blanchiment d’argent et des risques de criminalité financière », a-t-il ajouté.

« La croissance économique et l’attention accrue que suscite Malte en tant que centre financier ont entraîné une forte demande de professionnels de la prévention du blanchiment d’argent et de la prévention du crime, renforcée par un contrôle accru de la conformité au niveau mondial », a déclaré Angela Salter, responsable de l’ACAMS Europe. « L’ACAMS attend avec impatience cette collaboration ainsi que la participation d’agences gouvernementales clés, notamment celle de la MFSA », a-t-elle ajouté.

À propos de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists® (ACAMS®)

L’ACAMS est membre de l’Adtalem Global Education (NYSE : ATGE). L’ACAMS est la plus grande organisation associative internationale dédiée à renforcer les connaissances et les compétences des professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et la criminalité financière issus d’une vaste gamme d’industries. Sa certification CAMS est la certification de LBC la plus largement reconnue parmi les professionnels de la conformité sur le plan international. Rendez-vous sur le site acams.org pour plus d’informations.

À propos d’Adtalem Global Education

Adtalem Global Education a pour but de donner la possibilité aux étudiants d’atteindre leurs objectifs, de réussir et d’apporter des contributions motivantes à notre communauté mondiale. Adtalem Global Education Inc. (NYSE : ATGE ; membre de l’indice S&P MidCap 400), un important prestataire international de solutions destinées au personnel, est la société mère d’Adtalem Educacional do Brasil (IBMEC, les institutions Damásio et Wyden), de l’American University of the Caribbean School of Medicine, de l’Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, de Becker Professional Education, de l’université Chamberlain, d’EduPristine, d’OnCoursde Learning, ainsi que de la Faculté de médecine (Ross University School of Medicine) et de la Faculté de médecine vétérinaire de l’université Ross (Ross University School of Veterinary Medicine). Pour plus d’informations, veuillez visiter adtalem.com et nous suivre sur Twitter (@adtalemglobal) et LinkedIn.

À propos du Malta Institute of Management

Le Malta Institute of Management (Institut maltais de gestion) doit son origine à l’indépendance de Malte lorsqu’un groupe de cadres visionnaires cherchait à promouvoir la profession de gestionnaire sur l’île. Depuis ses débuts, le MIM a été considéré comme le principal organisme professionnel représentant les gestionnaires et les dirigeants à Malte, ainsi que comme la principale institution permettant aux professionnels d’acquérir les outils nécessaires pour faire face au climat actuel des affaires.

Malte a besoin de gestionnaires et de dirigeants qualifiés, constamment formés, soutenus, et disposant des possibilités de réseautage appropriées. Aujourd’hui, le MIM joue un rôle important dans la profession de la gestion en servant de centre de formation et d’apprentissage, en offrant aux gestionnaires et dirigeants un forum de consultation, et en proposant aux futurs gestionnaires des conseils de carrière.

