Adthink : Chiffre d'affaires de l'exercice 2019

Jonathan Métillon, Directeur général délégué, précise​:«​Le niveau d'activité est loin des objectifs fixés pour l'exercice 2019. La diminution du chiffre d'affaires généré par l'Affiliate Network explique en grande partie le repli global de l'activité. Cette diminution s'expliquantelle-mêmepar une acquisition stratégique. Cet exercice est par ailleurs contrasté par le dynamisme de nos solutions telles que les Adthink Labs, les Comparateurs et l'Agence. Nous sommes confiants pour les prochains exercices car Adthink, en plus de son expérience du digital marketing, possède la structure et tous les outils pour renouer avec une croissance rentable. »

Sébastien Balestas, Directeur général délégué, ajoute : «​ L'exercice 2019 avait pour objectif premier de renouer avec l'équilibre financier ; équilibre qui semble se profiler. Le challenge pour Adthink en 2020 sera d'allier croissance et rentabilité. Le lancement et la consolidation des nouveaux produits de Adthink seront le moteur de cette feuille de route que nous nous fixons. Les perspectives sont encourageantes même si les règles du marché se complexifient. Adthink a démontré à de nombreuses reprises sa capacité à rebondir et à repenser son business model. Ces travaux sont en œuvre, ce qui nous donne confiance en l'avenir et les moyens d'atteindre cet objectif. »

Les résultats annuels 2019 de Adthink seront publiés le 2 avril 2020 avant l'ouverture des marchés.

A propos de Adthink

Adthink accompagne les annonceurs dans leur acquisition de prospects et de clients en ligne via une gamme complète de solutions de publicité à la performance. Expert en monétisation d'audiences, Adthink propose aux éditeurs des solutions pour accroître leurs revenus.

Créé en 2001 pour mettre sur le marché la première offre publicitaire en streaming vidéo, Adthink est maintenant présent à Lyon (siège social), Paris, Genève et Porto et compte 40 collaborateurs à fin décembre 2019. Son chiffre d'affaires 2019 s'élève à 10 millions d'euros.

Adthink est coté sur le marché Euronext Growth de Euronext Paris (ALADM - FR0010457531) et fait partie du Top 100 Digital (étude PwC - TECH IN France, juillet 2018). Listing Sponsor : Genesta, Hervé Guyot, tél. : +33 (0)1 45 63 68 60, email : hguyot@genesta-finance.com

Plus d'informations sur : https://adthink​​.com

Contact presse

Presse & Com Ecofi : Paul-Marie Grosse - Tél. : +33 (0)6 59 97 16 48 - pmgrosse@p-c-e.fr