Adthink : déploie sa solution Wrapper Header Bidding 1.14 propriétaire

Communiqué de presse

Tassin-la-Demi-Lune, le 29 août 2018

Adthink déploie sa solution Wrapper Header Bidding 1.14 propriétaire.

Après plusieurs mois de développement, l'équipe technique du Display Network met à disposition de ses partenaires la technologie Wrapper Header Bidding 1.14. Cette solution a été intégrée dans AdAccess, son adserveur full-stack propriétaire.

Le principe fondamental du Header Bidding est d'unifier l'enchère proposée par les éditeurs surleurs espaces publicitaires, contrairement à la technologie de Waterfall RTB qui interroge lesacheteurs l'un après l'autre.

Innovation majeure dans l'écosystème de la publicité digitale depuis l'introduction du Real-time

Bidding (RTB), le Wrapper Header Bidding présente de nombreuses opportunités, aussi bien pour les éditeurs que pour les annonceurs, au-delà du bénéfice immédiat de la réduction des écarts statistiques.

Côté éditeurs, cette solution leurpermet d'offrir aux enchères leurs impressions publicitaires à unplus grand nombre d'ad exchanges, de SSPs ou de Trading desks et de mettre tous ces acheteurs en concurrence avec les ventes directes (hors programmatique).

Via une gestion plus fine des enchères dans AdAccess, ils vont pouvoir optimiser le remplissage de leurs espaces publicitaires (amélioration de leur yield holistique) et ainsi monétiser leur inventaire publicitaire au meilleur prix. De plus, la solution diminue le temps de chargement des pages des sites webet l'indexation SEO.

Côté annonceurs, le Wrapper Header Bidding leur donne la même chance de disposer de 100 % des inventaires publicitaires disponibles, ce qui revient à proposer une enchère plus équitable et transparente. La probabilité de diffuser leurs campagnes négociées en Deals IDs progresse également.

Le Wrapper Header Bidding est disponible dans AdAccess,l'adserveurpropriétaire de la société, surl'exhaustivitédes formats et supports (mobile, tablette, desktop, applications). La plateforme profite de cette innovation pour adopter un nouveau design fonctionnel et graphique destiné à faciliter son utilisation.

Les équipes du Display Network sont mobilisés pour connecter les partenaires tels que Criteo, Oath, Smart ou Bidswitch, et proposer à de nouveaux acteurs de collaborer via cette technologie.

A propos de Adthink

Smart Performance Advertising

Adthink accompagne les annonceurs dans leur acquisition de prospects et de clients en ligne via une gamme complète de solutions de publicité à la performance : Affiliate Network, Display Network, Trading Desk, Customer Acquisition, Data Activation.

Expert en monétisation d'audiences, Adthink propose aux éditeurs des solutions pour accroître leurs revenuspublicitaires.

Créé en 2001, Adthink est présent à Lyon (siège social), Paris, Genève, Lisbonne et Palo Alto. Son chiffred'affaires 2017 s'élève à 22,1 millions d'euros.

Adthink est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALADM- FR0010457531) et fait partie du

Top 100 Digital (étude PwC - Tech IN France, juillet 2018).

