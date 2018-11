Adthink : lance Hello, nouvelle plateforme programmatique

Communiqué de presseTassin-la-Demi-Lune, le 16 novembre 2018

Adthink lance Hello, plateforme self-service de monétisation programmatique pour les éditeurs.

Présent depuis 2001 sur la monétisation publicitaire, Adthink met en ligne aujourd'hui uneplateforme self-service destinée aux éditeurs de sites internet et applications mobilesbénéficiant d'un minimum de 10 000 visiteurs uniques mensuels. Son but ? Leur permettre d'accéder facilement à la meilleure demande programmatique​, habituellement réservée aux"grands" éditeurs.

Lancée en trois langues, Hello vient compléter le panel des offres Adthink dédiées aux éditeurs, désormais rassemblées sous l'acronyme PBS (​Publisher Business Solutions​).

Le constat est simple. Censé faciliter l'achat et la vente d'espaces publicitaires, le programmatique est loin de simplifier la vie des éditeurs. Accès aux sources, interconnectivité des plateformes, sélection des formats, négociation de deals directs, aggrégation et suivi des performances, les étapes sont nombreuses pour pouvoir tirer le meilleur revenu publicitaire de leurs contenus.

Du côté des grands acheteurs programmatiques, la tendance est de se concentrer sur les grosses sources de trafic. Avec le RGPD, l'Ads.txt et l'Ads.cert, introduisant la signature cryptographique des enchères pour lutter contre la fraude, la gestion des "petits" éditeurs est consommatrice de ressources et de temps. Pour autant, ils demeurent intéressés par une audience agrégée et qualitative.

« Le mot-clé autour duquel a été pensé Hello est simplicité », précise Jonathan Métillon, Directeur Produit et Innovation de Adthink, « nous avons travaillé sur des fonctionnalités réduites, une interface épurée et une grande facilité d'implémentation du flux de demande programmatique avec un Magic Tag qui va permettre à l'éditeur de bénéficier de plusieurs sources de revenus sur de nombreux formats, dont certains exclusifs à Adthink, en une seule action ». Cette simplicité dans le design s'associe au savoir-faire technologique maison, Hello bénéficiant d'un algorithme Header Bidding optimisé.

En interne, Hello s'accompagne d'une automatisation des procédures de contrôle, validation et activation des éditeurs, permettant de gagner en productivité tout en maintenant un haut niveaude qualité des inventaires. Lancée en trois langues et avec une stratégie de conquête à l'international, Hello s'inscrit dans le plan de développement de Adthink hors de France.

Ce lancement enrichit le catalogue d'offres proposées par Adthink à destination des éditeurs, quelque soit leur taille, désormais rassemblés sous la suite PBS :

- Hello, la monétisation programmatique automatisée pour les éditeurs dès 10 000 VU,

- First, l'externalisation de la monétisation pour les éditeurs bénéficiant d'au moins 100 K€ de revenus publicitaires annuels, avec conseil, équipe et reporting personnalisés,

- AdAccess, pour accompagner l'éditeur sur un format précis,

- OutsourceThink, pour l'hébergement et l'infogérance serveurs, incluant une offre inédite de mise en place d'un dispositif de minage de cryptomonnaies basé sur les ressources serveurs non-utilisées,

- MailKitchen, pour le routage d'e-mails,

- Customer Acquisition, pour le développement du parc d'abonnés des éditeurs de box,

- Affiliate Network, pour les éditeurs affiliés souhaitant relayer des campagnes directes d'annonceurs à la performance.

Découvrir Hello :​https://hello.adthink.com

A propos de Adthink

Smart Performance Advertising

Adthink accompagne les annonceurs dans leur acquisition de prospects et de clients en ligne via une gamme complète de solutions de publicité à la performance : Affiliate Network, Display Network, Trading Desk, Customer Acquisition, Data Activation.

Expert en monétisation d'audiences, Adthink propose aux éditeurs des solutions pour accroître leurs revenus.

Créé en 2001, Adthink est présent à Lyon (siège social), Paris, Genève, Lisbonne et Palo Alto.

Adthink est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALADM - FR0010457531) et fait partie du Top 100 Digital (étude PwC - Tech IN France, juillet 2018).

