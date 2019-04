Flash Genesta : Résultats 2018

Voir avertissements importants en fin de document. Pour plus d'informations sur Genesta et ses procédures internes, se référer au site Internet www.genesta-finance.com .

Comme indiqué, un fait notable de cette publication est la constatation d'un retour à l'équilibre d'exploitation puisque l'EBITDA ressort à 0,05 M€ sur le S2 2018 (vs. -0.45 M€ au S1 2018). Cela nous conforte dans nos projections à court terme.

Le 4 avril, la société annonce des résultats 2018 légèrement meilleurs qu'attendu compte tenu d'un retour effectif à la rentabilité d'EBITDA observée au S2 2018. L'EBITDA ressort à -0,40 M€ (vs. 1,83 M€ en 2017), et le résultat d'exploitation s'élève à -0,89 M€ (vs. 0,93 M€ en 2018).

Au mois de janvier dernier, Adthink avait publié un CA 2018 de 12,0 M€, en recul de -45,6 % yoy, et inférieur à nos estimations. En ne raisonnant que sur la partie publicité digitale (cession des activités d'édition), qui représente désormais 95 % du CA d'Adthink, la baisse d'activité ressortait à -27,3 % à 11,4 M€, contre 15,7 M€ en 2017.

Les points saillants du communiqué sont cependant de bon augure pour l'avenir avec 1/ le retour à une rentabilité d'exploitation sur le S2 2018 grâce à une baisse du point mort sur l'activité, et 2/ le rapprochement avec Alsine, petite structure de 7 collaborateurs, spécialisée dans la génération de leads et l'acquisition de trafic.

Comme attendu, Adthink a publié des résultats FY 2018 en net recul compte tenu de la forte baisse d'activité enregistrée au cours de l'année. Le résultat d'exploitation ressort ainsi à -0,89 M€ (vs. 0,93 M€ en 2017).

Concernant la rentabilité, l'acquisition d'Alsine, bien que modeste, nous conforte sur les niveaux de marges anticipés pour Adthink, avec selon nous une marge d'EBITDA 2019E de 6,3 % et de 7,7 % en 2020E.

Nous intégrons l'acquisition d'Alsine à notre modèle. Pour 2019E, nous anticipons désormais un CA de 15,4 M€, en croissance de 29,1 % par rapport aux données publiées 2018 et de +14,0 % par rapport aux données PF 2018. Pour 2020E, la croissance anticipée est de 15,5 % à 17,8 M€.

Les metrics annoncées dans le communiqué, soit une contribution au CA de 1,55 M€ et de 0,30 M€ en EBITDA (en pro forma si la société avait été intégrée en 2018) nous confortent dans l'idée qu'Adthink devrait connaître une année 2019 plus dynamique avec des objectifs de rentabilité relevés.

Adthink a en outre dévoilé, dans son communiqué, avoir finalisé la prise de contrôle d'Alsine, société de marketing digital spécialisée dans la génération de leads et l'acquisition de trafic. Cette acquisition est financée par emprunt bancaire.

Adthink propose un accompagnement clé en main incluant la conception de bannières adaptées (telles que des formats « store locator »), le conseil dans la sélection de tactiques de ciblage et le suivi des campagnes.

Conscient des profondes mutations du commerce, Adthink a annoncé, le 13 mars dernier, lancer sa solution drive-to-store. Le commerce devenant effectivement de plus en plus omnicanal, le drive-to-store permet aux enseignes de générer du trafic dans leur points de ventes physiques, et ce en tirant profit de l'essor du mobile et de la Data.

Adthink poursuit ses développements et lance une solution drive-to- store.

Notre objectif de cours, obtenu comme la moyenne des valorisations issues des méthodes DCF et par comparaison boursière, ressort à 1,40 € par action, soit un potentiel d'upside de 14,2 % par rapport au cours de 1,225 € à la clôture du 4 avril 2019.

Nous avons composé notre échantillon de sociétés présentes sur tout ou partie des activités d'Adthink, avec Artefact (ex-Netbooster), AdUX, Weborama, Bilendi et Antevenio.

Nos prévisions de chiffre d'affaires s'élèvent à 15,4 M€ en 2019 et 17,8 M€ en 2020. En termes de marge d'exploitation, notre anticipation ressort à 3,0 % en 2019 et à 4,9 % en 2020.

-LaData Activation: grâce à sa place de marché de data (BIG), Adthink propose aux annonceurs de valoriser la data pour positionner leurs messages « au bon endroit, au bon moment ». Adthink a notamment développé une offre innovante d'e-mail targeting qui permet d'identifier de nouveaux prospects hors des bases des annonceurs et de déclencher un message publicitaire.

-LaCustomer Acquisition: cellule d'intelligence marketing qui conçoit et met en place des dispositifs d'activation de trafic, pour accroître les performances d'une campagne.

DSP du monde entier et de répondre à tous les briefs des annonceurs internationaux.

-LeDisplay Network: avec sa technologie propriétaire, AdAccess, adaptée aux nouveaux formats publicitaires (native advertising, mobile, vidéo) et 100 % RTB. La plateforme délivre plus d'un milliard d'impressions chaque moi, et est déjà fortement internationalisée avec 50 % de son trafic basé hors de France.

-L'Affiliate Network: plateforme d'affiliation internationale qui utilise une technologie externe, robuste et paramétrable. Adthink a mis en place une organisation souple en s'appuyant sur une équipe de traders indépendants.

Créée en 2001 par Sylvain Morel et Bertrand Gros, Adthink est un acteur de référence du marché de la publicité numérique à la performance. Depuis 2016, date à laquelle la société a procédé à son repositionnement stratégique, Adthink s'est donné pour mission d'aider les annonceurs à acquérir des clients en ligne, en plaçant le retour sur investissement publicitaire comme objectif principal de toute campagne.

