Suite aux forts mouvements sur son titre lors des dernières séances de cotation, animé par de fortes perspectives de croissance d’une de ses filiales, le Groupe ADTHINK MEDIA confirme et précise la forte augmentation du chiffre d’affaires de l’activité de régie publicitaire au 1er semestre avec une tendance de croissance d’environ +85% par rapport au 1er trimestre 2010 (chiffres non audités).







Acteur majeur de la monétisation d'audience publicitaire et activité historique du Groupe, la régie publicitaire ADVERTSTREAM progresse sur l’ensemble de ces différentes solutions publicitaires de monétisation d’audience. Tirée par le dynamisme de la place de marché publicitaire AdsMarketPlace (www.adsmarketplace.com), ADVERTSTREAM affiche des perspectives prometteuses de croissance.







AdsMarketPlace.com : Déjà 16 acteurs d’achats publicitaires







Opérée par une plateforme technologique propriétaire, ADSMARKETPLACE permet aux éditeurs de sites d’avoir un rendement optimal de leurs espaces publicitaires en vendant aux enchères chaque impression publicitaire à tous les acheteurs du marché de la publicité (annonceurs, agences de publicité, adexchange, régies publicitaires, …).







Devenu un acteur incontournable en délivrant plus de 2 Milliards d’impressions publicitaires mensuels à travers 13 000 sites éditeurs sur le marché français, ADSMARKETPLACE a déjà séduit plus de 16 acteurs d’achats publicitaires (Yahoo Advertising, Orange Advertising, Weborama / C-marketing, Criteo, Mythings, Nextperformance, Redvertisment, DSNR, Zanox, Tradedoubler, Effiliation, Public Idees, Netaffiliation, BV Média, Dynamis Media, Leadium…) permettant de garantir aux éditeurs une monétisation optimale de leurs espaces publicitaires en maximisant le nombre potentiel d’acheteurs.







« L'activité de la régie a été marquée par un taux élevé de croissance sur le 1er semestre 2011 (en comparant au 1er semestre 2010) et je reste confiant sur le maintien d'un taux de croissance supérieur au marché sur le second semestre.







La place de marché s’est connectée aux plus grands Ad Exchanges (Orange Advertising, Yahoo Right Media) et les plus grands sites Français commencent à se connecter à notre place de marché à l’image de Vivastreet ou Overblog... D’autres sites dans le TOP 50 Alexa Français devraient suivre dans les prochaines semaines.







Le chemin est encore long pour notre place de marché pour atteindre une taille suffisamment importante pour intégrer le cercle des Ad Exchanges mais notre stratégie commerciale couplée à notre technologie propriétaire sont les atouts de notre succès grandissant. » confie Mr Olivier Mas, directeur de la régie ADVERTSTREAM et membre du Comité Stratégie & Management du Groupe AdThink Media.







Accréditation Facebook en cours







En étroite collaboration depuis plusieurs mois avec les équipes californiennes de Facebook, ADVERTSTREAM est en cours d’accréditation Facebook pour la gestion et monétisation des espaces publicitaires des applications Facebook.







Perspectives de développement et ambitions







Fruit de ses savoir-faire technologique, marketing et commercial depuis 10 ans, la régie ADVERTSTREAM devrait poursuivre sa conquête de parts de marché sur le marché français et prévoit prochainement son internationalisation avec la sortie d’une nouvelle version de sa plateforme publicitaire, prévue avant fin 2011.







« Au regard de notre croissance actuelle, du succès de notre place de marché publicitaire, du potentiel d’audience des applications Facebook et de notre internationalisation, les perspectives de développement de la régie publicitaire sont potentiellement très prometteuses sur les prochaines années. Cependant, nous préférons communiquer ni prévisions et ni objectifs.







A périmètre Groupe, AdThink Media profite aujourd'hui de la dynamique de la régie publicitaire qui reflète parfaitement la stratégie de développement basée sur le levier de l'Innovation à tout niveau : technologique, marketing et commercial. Les autres activités du Groupe ne demeurent pas en reste. Certaines présentent des perspectives similaires voire supérieures pour les prochaines années et nous espérons qu'elles viendront contribuer à la croissance du Groupe.







Fort de sa culture technologique, le Groupe AdThink Media a investit stratégiquement, et de manière pragmatiqu e, depuis plusieurs années dans différentes activités complémentaires et à fortes synergies afin de diversifier ses actifs et bâtir une entreprise saine, solide et durable. Le Groupe AdThink Media est un groupe créateur de valeur et notre plus fort levier de croissance résulte dans notre croissance organique. Nos ambitions et perspectives de nos autres activités feront l'objet de communiqués ultérieurs » affirme Mr Sylvain MOREL, Président du Groupe AdThink Media.