AdUX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 7 janvier 2019, 18h30

Bilan semestriel du contrat de liquidité

AdUX (Code ISIN : FR0012821890 - Code mnémonique : ADUX), spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur, annonce qu'à la date du 31 décembre 2018 au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC Société de Bourse, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

51 322 titres AdUX

Espèces : 50.970,92 euros

Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 141 titres AdUX

104.252,45 euros

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur.

Présente dans 8 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

