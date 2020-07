AdUX : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Premier semestre 2020

Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 24 juillet 2020, 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

32 020 titres ADUX

Espèces : 59.003,37 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 876 titres ADUX

70.510,04 euros

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 62 499 titres 95 320,59 € 230 transactions Ventes 54 071 titres 82 793,24 € 183 transactions







Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux 02/01/2020 1 1 1,32 02/01/2020 2 501 661,32 03/01/2020 2 461 594,74 03/01/2020 1 1 1,32 06/01/2020 2 502 662,59 06/01/2020 2 1000 1335 07/01/2020 1 1 1,32 07/01/2020 3 1100 1455,96 08/01/2020 1 500 675 08/01/2020 3 1300 1768,52 09/01/2020 1 500 675 09/01/2020 1 400 548 10/01/2020 1 500 670 14/01/2020 1 1 1,35 13/01/2020 2 80 107,1 15/01/2020 1 1 1,33 14/01/2020 2 347 458,07 20/01/2020 2 1000 1395 15/01/2020 1 1 1,33 21/01/2020 3 1321 1910,03 16/01/2020 1 4 5,32 23/01/2020 1 500 735 17/01/2020 1 20 27 24/01/2020 3 1003 1539,71 20/01/2020 2 134 186,21 03/02/2020 5 2001 3191,6 21/01/2020 1 500 695 04/02/2020 2 600 990 22/01/2020 1 500 725 05/02/2020 5 2500 4350 23/01/2020 1 500 720 06/02/2020 4 2000 3695 24/01/2020 2 130 193,7 07/02/2020 7 3500 7000 27/01/2020 1 500 775 11/02/2020 2 1000 1795 28/01/2020 1 328 511,68 12/02/2020 5 2001 3731,87 29/01/2020 1 500 792,5 14/02/2020 2 501 931,91 30/01/2020 1 300 475,5 17/02/2020 1 500 935 31/01/2020 2 550 853,99 19/02/2020 2 1000 1920 03/02/2020 2 372 565,48 20/02/2020 1 260 501,8 04/02/2020 1 500 810 21/02/2020 2 218 420,72 06/02/2020 3 1500 2685 24/02/2020 2 600 1053 07/02/2020 4 2000 3995 26/02/2020 3 1500 2475 10/02/2020 12 5619 10454,71 28/02/2020 2 301 480,46 12/02/2020 2 201 371,79 02/03/2020 4 2000 3070 13/02/2020 1 500 940 03/03/2020 6 2380 3988,4 14/02/2020 3 1001 1856,86 04/03/2020 1 500 880 17/02/2020 2 551 1020,62 06/03/2020 1 1 1,6 18/02/2020 2 1000 1825 10/03/2020 1 118 165,2 19/02/2020 1 214 404,46 11/03/2020 1 183 256,2 20/02/2020 1 500 950 16/03/2020 1 500 645 21/02/2020 4 1022 1925,96 17/03/2020 4 2500 3125 24/02/2020 5 2500 4342,5 19/03/2020 1 300 360 25/02/2020 2 849 1432,86 24/03/2020 4 2000 2650 26/02/2020 2 1000 1610 25/03/2020 1 1 1,42 27/02/2020 4 1520 2493,86 26/03/2020 1 1 1,32 28/02/2020 6 2058 3154,3 27/03/2020 1 1 1,25 03/03/2020 3 626 1035,4 30/03/2020 3 502 602,5 04/03/2020 2 1000 1705 31/03/2020 2 101 122,21 05/03/2020 2 320 532,7 01/04/2020 2 2 2,37 06/03/2020 8 3090 4788,57 02/04/2020 1 1 1,19 10/03/2020 7 1201 1647,29 03/04/2020 4 1501 1861,24 12/03/2020 1 300 405 07/04/2020 1 1 1,29 13/03/2020 1 300 390 15/04/2020 1 1 1,25 16/03/2020 3 900 1080 16/04/2020 1 1 1,21 17/03/2020 1 6 7,2 17/04/2020 1 500 615 18/03/2020 2 208 249,87 20/04/2020 4 1154 1486,24 19/03/2020 3 681 811 22/04/2020 1 1 1,3 20/03/2020 1 3 3,68 23/04/2020 1 1 1,3 23/03/2020 2 22 26,73 24/04/2020 1 1 1,28 24/03/2020 1 200 248 27/04/2020 2 420 537,6 25/03/2020 3 1001 1376,38 28/04/2020 1 1 1,28 26/03/2020 4 1041 1309,37 29/04/2020 1 1 1,24 27/03/2020 2 501 611,27 30/04/2020 1 500 620 30/03/2020 2 501 596,24 05/05/2020 2 650 795,73 31/03/2020 1 500 595 06/05/2020 2 169 212,91 01/04/2020 2 501 581,16 08/05/2020 2 275 340,97 02/04/2020 1 1 1,19 11/05/2020 1 1 1,24 03/04/2020 1 1 1,18 13/05/2020 1 1 1,21 06/04/2020 2 599 751,75 14/05/2020 1 1 1,2 07/04/2020 1 1 1,29 15/05/2020 2 501 601,2 08/04/2020 2 600 759,48 18/05/2020 2 600 717 09/04/2020 1 100 128,5 20/05/2020 1 1 1,23 14/04/2020 1 500 625 21/05/2020 2 501 601,2 15/04/2020 2 501 611,27 22/05/2020 1 1 1,23 16/04/2020 1 1 1,21 27/05/2020 1 1 1,22 20/04/2020 1 1 1,23 29/05/2020 2 1000 1265 21/04/2020 2 508 661,26 01/06/2020 5 1401 1830,69 22/04/2020 1 1 1,3 02/06/2020 4 1077 1505,75 23/04/2020 3 1001 1246,25 03/06/2020 1 500 740 24/04/2020 1 1 1,28 04/06/2020 2 1000 1525 27/04/2020 3 979 1219,25 05/06/2020 1 500 750 28/04/2020 2 501 626,3 08/06/2020 2 503 749,57 29/04/2020 1 1 1,24 09/06/2020 1 2 3,04 04/05/2020 3 1100 1350,03 10/06/2020 1 1 1,49 06/05/2020 1 1 1,23 11/06/2020 3 706 1072,2 07/05/2020 2 800 985,04 12/06/2020 1 1 1,54 08/05/2020 1 1 1,21 15/06/2020 1 3 4,44 11/05/2020 1 1 1,24 16/06/2020 2 341 504,68 12/05/2020 1 12 14,58 17/06/2020 1 500 695 13/05/2020 1 1 1,21 18/06/2020 1 1 1,38 14/05/2020 2 501 586,17 19/06/2020 4 1002 1452,9 15/05/2020 1 1 1,2 22/06/2020 1 1 1,44 19/05/2020 1 100 122 23/06/2020 3 1001 1516,41 21/05/2020 1 1 1,19 24/06/2020 1 1 1,46 22/05/2020 1 1 1,23 25/06/2020 1 1 1,5 25/05/2020 4 1586 1907,01 26/06/2020 1 1 1,45 26/05/2020 1 130 158,6 29/06/2020 1 1 1,48 27/05/2020 1 1 1,22 30/06/2020 2 41 62,69 28/05/2020 1 10 12,2 01/06/2020 1 1 1,24 02/06/2020 2 12 15,87 03/06/2020 2 166 239,04 04/06/2020 3 1500 2220 08/06/2020 2 506 741,24 09/06/2020 1 500 745 10/06/2020 3 1001 1476,48 11/06/2020 1 1 1,49 12/06/2020 2 293 442,46 15/06/2020 3 935 1370,99 16/06/2020 3 1001 1451,45 17/06/2020 5 2500 3467,5 18/06/2020 1 1 1,38 19/06/2020 1 1 1,39 22/06/2020 2 501 721,44 23/06/2020 2 301 445,45 24/06/2020 2 501 731,46 25/06/2020 2 3 4,42 26/06/2020 3 511 735,84 29/06/2020 1 1 1,48 30/06/2020 2 51 75

À PROPOS ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2019.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

