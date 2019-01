AdUX : Cession à Azerion des dernières activités historiques

Paris, le 22 Janvier 2019, 19h00

Cession à Azerion des dernières activités historiques de régie en Belgique, au Portugal et d'une participation en Espagne

Cession des filiales portant les activités de régie publicitaire historique belge et portugaise



Cession de sa participation résiduelle de 49% dans la filiale de la régie publicitaire historique espagnole



Finalisation du recentrage du périmètre autour d'Admoove (Drive to Store) et de Quantum (Native Advertising) qui se rapproche de l'activité de Social Marketing (AdPulse)

Paris, le 22 Janvier 2019, 19h00 - Après la cession en 2017 de sa filiale latino-américaine Latam Digital Ventures et en 2018 de son activité historique de régie publicitaire en Italie, le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) a conclu avec le Groupe Azerion un accord de cession portant sur ses régie publicitaire historique belge, portugaise et sa participation de 49% dans sa filiale de régie historique en Espagne. Ces opérations mettent un terme au recentrage du Groupe.

Les deux filiales et la participation ont été cédées pour un montant de 1,5M€ qui pourra faire l'objet d'un complément de prix évalué à date à 0,5M€ en fonction des performances réalisées en 2019 par les activités cédées. L'évaluation des actifs a fait l'objet d'une expertise indépendante. Par ailleurs, la cession de ces actifs donnera lieu à l'enregistrement dans les comptes au 31 décembre 2018 d'une perte comptable relative à la dépréciation des actifs cédés.

Le groupe est donc désormais allégé de la totalité de ses activités historiques de régie et des principaux risques opérationnels qu'elles comportaient. AdUX va poursuivre son développement autour du Drive to Store (Admoove) et du Native Advertising (Quantum) qui a récemment lancé en collaboration avec l'activité de Social Marketing du Groupe (AdPulse) un nouveau format publicitaire (Adstory) qui reprend les codes des stories des réseaux sociaux.

Prochaines communications financières

Chiffre d'Affaires annuel 2018, le mardi 19 février 2019 après bourse.

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur.

Présente dans 7 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ». Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d'investir dans le capital d'AdUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d'informations sur www.adux.com et infofin@adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr

Contact investisseurs et analystes

infofin@adux.com





Contact Presse

Antidox

Nicolas Ruscher

nicolas.ruscher@antidox.fr

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: AdUX via Globenewswire