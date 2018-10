AdUX : Chiffre d'affaires T3 2018

Paris, le 30 octobre 2018, 20h00

Chiffre d'affaires sur 9 mois : 22,6M€ (-4%)

Le partenariat avec Azerion permettra d'achever le recentrage du Groupe sur le Native Advertising et le Drive to Store

Paris, le 30 octobre 2018, 20h00 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'année 2018.

En M€ T3 2018 T3 2017 ( ) Var. % 9M 2018 9M 2017 (1) Var. % Groupe Chiffre d'affaires 6,6 7,1 -7% 22,6 23,7 -4% Marge brute 3,2 3,3 -2% 11,7 12,3 -5% EBITDA (2) (0,6) (0,7) +5% (0,6) (0,2) -281%

Analyse du chiffre d'affaires

Les solutions de Native Advertising, de Drive to Store et de Social marketing représentent désormais 78% du chiffre d'affaires consolidé et cet ensemble d'activité poursuit globalement sa croissance.

Les activités historiques de régie qui ne comptent plus que pour 22% du chiffre d'affaires continuent quant à elles à se contracter. Et dans le cadre du récent accord signé avec Azerion, AdUX devrait s'appuyer sur ce dernier pour finir de se désengager de ses activités de régie publicitaire historiques et se concentrer uniquement sur le Native Advertising et le Drive to Store.

L'accord avec Azerion prévoit également la mise en place de synergies commerciales pour renforcer le développement international de Quantum et d'Admoove en s'appuyant sur la base de clients globale d'Azerion, sur son SSP Improve Digital et sa régie publicitaire mobile Wide Space.

Maîtrise de la marge et des coûts

La marge brute du Groupe atteint 3,2 millions d'euros au troisième trimestre en quasi stabilité (-2% par rapport au 3ème trimestre 2017). La base de coûts reste sous contrôle, avec une réduction des charges de structure qui compense les coûts engagés pour développer l'activité de Quantum en Allemagne et aux Pays Bas en 2018.

L'EBITDA ressort en légère amélioration (+0,1 millions d'euros) par rapport au troisième trimestre 2017 mais reste négatif à -0,6 millions d'euros étant donné la faible activité enregistrée traditionnellement pendant les mois d'été.

La société va continuer à travailler sur l'optimisation de ses coûts dans les prochains trimestres, notamment de ses coûts technologiques grâce à des synergies opérées sur la fin de l'année entre les plateformes Quantum et Admoove et aussi grâce aux synergies technologiques qui sont prévues avec le Groupe Azerion en 2019.

La société dispose au 30 septembre 2018 d'une trésorerie brute de 2,3 millions d'euros.

« En reprenant 100% du capital de Quantum et en stabilisant progressivement son activité, le Groupe a franchi une étape supplémentaire de sa transformation. L'accord avec Azerion va maintenant permettre à AdUX de se concentrer uniquement sur le développement de Quantum et Admoove, tout en optimisant sa structure de coûts », déclare Cyril Zimmermann, Président Directeur Général d'AdUX.

Prochaine communication financière

Chiffre d'affaires annuel 2018, le mardi 19 février 2019 après bourse.

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur.

Présente dans 8 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d'informations sur www.adux.com et infofin@adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr

Contact investisseurs et analystes

infofin@adux.com





Contact Presse

Antidox

Nicolas Ruscher

nicolas.ruscher@antidox.fr

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.



([1]) Les données ont été établies sur la base des états financiers historiques du groupe AdUX diminués des activités cédées ou destinées à être cédées (Espagne, Italie, Latam).

(2) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: AdUX via Globenewswire