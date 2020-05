AdUX : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020

Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

La marge brute a proportionnellement mieux résisté à cette baisse imprévue d'activité et la politique de réduction et de maîtrise des coûts qui avait porté ses fruits en fin d'exercice 2019 a également permis de réduire très significativement la perte à -0,2 million d'euros d'EBITDA contre -1,1 million d'euros au premier trimestre 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 s'élève à 4,8 millions d'euros, contre 5,3 millions d'euros (-8%) au premier trimestre 2019. Sur la lancée de la fin de l'exercice 2019, l'activité a progressé sur les deux premiers mois de l'année avant de connaitre une forte baisse en mars avec le développement de la crise sanitaire et le début du confinement.

Levallois-Perret,le 28 mai 2020, 19h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie son chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020.

EBITDA T1 2020 : -0,2M€ vs. -1,1M€ au T1 2019

Croissance sur janvier et février mais forte chute d'activité en mars

Actualités et perspectives

Depuis le début de la crise du COVID 19, la société a eu recours aux mesures d'accompagnement du chômage partiel à la fois en France et dans les autres pays. L'activité a continué à fortement baisser en avril et en mai mais la tendance semble s'améliorer pour le mois de juin. La société a donc pris les mesures nécessaires pour traverser la chute d'activité et la crise économique actuelle tout en poursuivant sa stratégie de développement.

Prochaine communication financière

Résultats semestriels

le mercredi 29 juillet 2020 après bourse

A PROPOS D'ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2019.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ». Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d'investir dans le capital d'ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

