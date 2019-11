AdUX : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019

Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

Malgré une saisonnalité défavorable du fait des mois d'été, l'EBITDA du groupe AdUX du 3ème trimestre 2019 est à l'équilibre du fait d'une gestion rigoureuse de ses marges et de ses coûts.

Le chiffre d'affaires du reste des activités du groupe hors Suède (Adpulse, Admoove et Quantum) est en croissance sur le 3ème trimestre 2019 par rapport au 3ème trimestre 2018 (+5%).

Levallois-Perret,le 7 novembre 2019, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2019.

Dans un contexte d'exploitation en voie d'amélioration mais de situation financière difficile, la société a convoqué une assemblée générale le 20 novembre 2019 pour soumettre à ses actionnaires un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant global d'environ 5 millions d'euros. Les montants levés serviront à assainir la situation financière de la société principalement en réduisant ses dettes d'exploitation et son endettement financier (cf. communiqué Société du 22 octobre 2019).

Concernant la procédure de sauvegarde au bénéfice de Quantum SAS, filiale d'AdUX (cf. communiqué Société du 03 avril 2019), le Tribunal de Commerce de Paris a renouvelé le 30 septembre 2019 la période d'observation de six mois. Un plan de sauvegarde a été soumis au mandataire judiciaire et présenté au Tribunal le 16 octobre 2019. Le mandataire a engagé la consultation des créanciers et communiqué à ces derniers les annuités proposées dans le cadre du plan.

Actualités et perspectives

A PROPOS D'ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2018.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ». Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d'investir dans le capital d'ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

