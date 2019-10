AdUX: Mise en oeuvre d'un nouveau contrat de liquidité avec PORTZAMPARC BNP PARIBAS GROUP

Communiqué de presse

AdUX

MISE EN ŒUVRE D'UN NOUVEAU CONTRAT DE LIQUIDITE

AVEC PORTZAMPARC BNP PARIBAS GROUP

Levallois-Perret, le 28 octobre 2019, 18:00

AdUX (Code ISIN : FR0012821890 - Code mnémonique : ADUX), leader européen du marketing digital, annonce avoir mis en œuvre un contrat de liquidité avec Portzamparc BNP PARIBAS GROUP à compter du 28 octobre 2019.

La mise en œuvre de ce contrat de liquidité se fera conformément au cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien,

sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019.

Il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des titres de la société AdUX (Code ISIN : FR0012821890 - Code mnémonique : ADUX), sur le marché d'EURONEXT Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

70 510,04 euros en espèces

22 876 titres AdUX

Prochaines communications financières Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019, le jeudi 7 novembre 2019 après bourse

À PROPOS ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2018. La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d'investir dans le capital d'ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d'informations sur www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que ADUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. ADUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. ADUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.