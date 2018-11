AdUX : Précisions sur les intentions de cession d'actions de Cyril Zimmermann et Mickaël Ferreira à Azerion

Paris, le 6 Novembre 2018, 8h30

Précisions sur les intentions de cession d'actions de Cyril Zimmermann et Mickaël Ferreira à Azerion

Paris, le 6 Novembre 2018, 8h30 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) précise les intentions de cession d'actions à Azerion.

Comme annoncé dans les communiqués de presse du 26 et du 31 octobre 2018, le Groupe Azerion a confirmé son intérêt pour se porter acquéreur dans les prochains jours de 100 000 actions auprès de Cyril Zimmermann (directement et indirectement) et de 100 000 actions auprès de Mickaël Ferreira (directement et indirectement), soit ensemble 6,41% du capital et 5,78% des droits de vote théoriques de la Société à un prix par action de 4,2€.

La répartition du capital d'AdUX après l'acquisition de ces titres par Azerion et avant augmentation de capital annoncée le 31 octobre 2018, sera la suivante :

Actionnaires Nombre de titres Droits de vote théoriques Droits de vote en assemblée Nombre % Nombre % Nombre % Azerion 515 666 16,53% 515 666 14,90% 515 666 15,29% Cyril Zimmermann (directement et indirectement) 244 292 7,83% 393 382 11,37% 393 382 11,66% Mickaël Ferreira (directement et indirectement) 110 090 3,53% 110 090 3,18% 110 090 3,26% Actions auto détenues 87 076 2,79% 87 076 2,52% 0 0,00% Flottant 2 162 218 69,32% 2 353 898 68,03% 2 353 898 69,79% Total 3 119 342 100% 3 460 112 100% 3 373 036 100%

Prochaines communications financières :

Chiffre d'affaires annuel 2018, le mardi 19 février 2019 après bourse.

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur.

Présente dans 8 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME. Le capital social d'AdUX est composé de 3 119 342 actions cotées sur le marché Euronext Paris (compartiment C).

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

