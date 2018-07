AdUX : Résultats du premier semestre 2018

Paris, le 25 juillet 2018, 18h

Résultats du premier semestre 2018

EBITDA à l'équilibre et confirmation de l'objectif de croissance sur l'année

Chiffre d'affaires de 16M€ au premier semestre 2018



Un EBITDA ( ) positif de +0,1M€ au premier semestre 2018



Confirmation des perspectives de croissance au deuxième semestre et sur l'exercice

Paris, le 25 juillet 2018, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie ses résultats du premier semestre de l'exercice 2018.

Une base d'activité solide

Le chiffre d'affaires du premier semestre est de 16 millions d'euros, proche de la stabilité par rapport au premier semestre 2017( ) (16,6 millions d'euros), ce qui témoigne d'une bonne résistance de la commercialisation des produits publicitaires d'AdUX malgré un environnement publicitaire très troublé après les révélations sur les failles de sécurité concernant les données personnelles sur les réseaux sociaux (scandale Cambridge Analytica) et dans le contexte d'incertitude liée à l'entrée en vigueur du RGDP (Règlement Général de Protection des Données) dans l'Union Européenne.

Les activités de Native advertising (Quantum) et de Social Marketing (Adpulse) ont enregistré une forte croissance tout au long du semestre.

Comme prévu, les activités de Drive to Store en France (Admoove) ont entamé leur redressement avec une progression de 20% entre le premier et le deuxième trimestre 2018. Le Groupe avait anticipé la mise en application du Règlement Général de Protection des Données en abandonnant son SDK de tracking fin 2017 et en se concentrant sur l'analyste des bid request des places de marchés automatisées (SSP).

Les activités historiques résiduelles continuent à décroitre comme anticipé et représentent désormais moins de 30% du chiffre d'affaires. Elles pèseront de moins en moins dans l'activité consolidée.

Au global l'activité du groupe a montré sa bonne résistance dans un environnement particulièrement incertain au premier semestre. Même si le chiffre d'affaires n'a pas pu progresser, le Groupe continue d'être confiant sur le retour à la croissance au deuxième semestre.

Analyse du compte de résultat

Sur un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros, la marge brute est de 8,5 millions d'euros (-0,5 million d'euros par rapport au 1er semestre 2017) avec des coûts de personnel en légère décroissance à 5,5 millions d'euros (-0,3 million d'euros par rapport au 1er semestre 2017) et des coûts d'achat externe à 2,9 millions d'euros en légère augmentation (+0,3 million d'euros par rapport au 1er semestre 2017) liée en partie au développement de l'activité sur de nouvelles géographies. L'EBITDA s'établit donc à +0,1 million d'euros (-0,4 million d'euros par rapport au 1er semestre 2017). Les dotations aux amortissements restent stables à 1 million d'euros, le résultat opérationnel courant s'établit à -0,9 million d'euros.

Par ailleurs, pour tenir compte de l'évolution de son activité et de l'arrêt en Suède d'un contrat commercial historique lié à une acquisition réalisée en 2006, le Groupe a procédé à la dépréciation du goodwill pour -8,5 millions d'euros constituant l'essentiel des autres produits et charges non courants du premier semestre 2018. Après prise en compte des charges financières et des impôts, le résultat net part du Groupe s'établit à -10,4 millions d'euros.

La société dispose au 30 juin 2018 d'une trésorerie brute de 3,3 millions d'euros et d'une participation cessible dans HiPay valorisée à 0,4 million d'euros.

Perspectives

La résistance de l'activité du Groupe dans un contexte particulièrement difficile et la pertinence du positionnement de ses principaux produits Quantum (native advertising), Adpulse (social marketing) et Admoove (Drive to Store) permettent au groupe d'afficher sa confiance sur ses objectifs de croissance sur l'exercice 2018.

Cyril Zimmermann, PDG d'AdUX déclare « Nous sommes recentrés sur des modèles de publicité digitale solides, à fort potentiel de croissance et « UX friendly » : le Native Advertising, le Drive-to-Store et le Social Marketing. En abordant la publicité de manière responsable, AdUX répond aux attentes des utilisateurs finaux que sont les internautes. En proposant des solutions technologiques à ses partenaires (Agences, Annonceurs et Publishers) AdUX souhaite simplifier et rendre plus efficaces les expériences d'achat d'espace. »

Les comptes consolidés qui ont été établis sous la supervision du conseil d'administration d'AdUX SA en date du 24 juillet 2018, ont fait l'objet d'un examen limité et le rapport de certification correspondant est en cours d'émission. Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos au 30 juin 2018 sera disponible le 26 juillet 2018 sur le site internet de la Société à l'adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».

Une présentation SFAF des résultats se tiendra par conférence téléphonique le 26 juillet 2018 à 9h. Le fichier support de la présentation sera mis à disposition sur le site Internet de la Société à l'adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur.

Présente dans 8 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

Comptes de résultat consolidés pour les semestres clos les 30 juin 2018 et 30 juin 2017

en milliers d'euros 30 Juin 2018 30 Juin 2017 (retraité) (2) 30 Juin 2017 (publié) Chiffre d'affaires 16 042 16 587 26 087 Charges facturées par les supports -7 577 -7 606 -13 819 Marge brute 8 465 8 982 12 268 Achats -2 851 -2 598 -3 469 Charges de personnel -5 549 -5 864 -8 446 EBITDA (1) 66 521 353 Dotations et reprises aux amortissements et provisions -1 010 -961 -988 Résultat opérationnel courant (avant valorisation des stocks options et actions gratuites) -944 -440 -635 Valorisation des stocks options et actions gratuites -340 -106 -106 Autres produits et charges non courants -9 296 353 332 Résultat opérationnel -10 581 -193 -410 Coût de l'endettement -26 -20 -20 Autres produits et charges financiers 52 18 78 Résultat des sociétés intégrées -10 555 -195 -351 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - - - Résultat avant impôt des activités poursuivies -10 555 -195 -351 Impôts -231 -115 -105 Résultat net des activités poursuivies -10 786 -310 -456 Résultat net des activités cédées 257 -146 - Résultat net -10 529 -456 -456 Part des minoritaires des activités poursuivies 179 30 124 Part des minoritaires des activités cédées - 95 - Dont Part du Groupe -10 351 -332 -332 30 Juin 2018 30 Juin 2017 (retraité) 30 Juin 2017 (publié) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 2 886 088 2 886 088 2 886 088 Résultat de base par action (en euros) - 3,59 - 0,11 - 0,11 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 2 886 088 2 886 088 2 886 088 Résultat dilué par action (en euros) - 3,59 - 0,11 - 0,11 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 2 886 088 2 886 088 2 886 088 Résultat de base par action des activités poursuivies (en euros) - 3,74 - 0,11 - 0,16 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 2 886 088 2 886 088 2 886 088 Résultat dilué par action activités poursuivies (en euros) - 3,74 - 0,11 - 0,16

(1) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions.

(2) Les états financiers au 30 juin 2017 ont été établis sur la base des états financiers historiques du groupe AdUX diminués des activités cédées ou destinées à être cédées (Espagne, Italie, Latam) présentés en Note 5 des comptes consolidés 2017.

Bilans consolidés au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017

ACTIF - en milliers d'euros 30 Juin 2018 31 déc.2017 Goodwill nets 6 040 14 523 Immobilisations incorporelles nettes 638 968 Immobilisations corporelles nettes 230 371 Impôts différés actifs 4 14 Autres actifs financiers 1 065 1 104 Actifs non courants 7 976 16 980 Clients et autres débiteurs 14 664 15 859 Autres actifs courants 12 412 13 856 Actifs financiers courants 385 371 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 3 278 4 551 Actifs courants 30 739 34 637 TOTAL DE L'ACTIF 38 715 51 617 PASSIF - en milliers d'euros 30 Juin 2018 31 déc.2017 Capital social 4 329 4 329 Primes d'émission et d'apport 22 775 83 870 Réserves et report à nouveau -11 906 -68 961 Actions propres -4 279 -4 241 Résultat consolidé (part du Groupe) -10 351 -4 288 Capitaux propres (part du Groupe) 569 10 709 Intérêts minoritaires -555 -383 Capitaux propres 13 10 326 Emprunts et dettes financières à long terme 1 461 1 687 Provisions non courantes 719 791 Dettes non courantes - - Passifs d'impôt différés 351 349 Passifs non courants 2 531 2 827 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 1 631 1 631 Provisions courantes - - Fournisseurs et autres créditeurs 23 289 26 077 Autres dettes et passifs courants 11 251 10 756 Passifs courants 36 171 38 464 TOTAL DU PASSIF 38 715 51 617





Tableaux des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice 2017 et les semestres clos les 30 juin 2018 et 30 juin 2017

en milliers d'euros 30 juin 2018 31 déc. 2017 30 juin 2017 Résultat net -10 529 -4 740 -456 Ajustements pour : Amortissements des immobilisations 914 2 861 975 Pertes de valeur 8 483 - - Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie 673 109 191 Coût de l'endettement 26 48 20 Quote-part dans les entreprises associées - - - Résultat de cession d'immobilisations 192 -2 711 -764 Flux de trésorerie des activités cédées -1 001 2 916 305 Flux de trésorerie des activités à céder - - Coûts des paiements fondés sur des actions 340 258 106 Charges d'impôts 231 120 115 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement -671 -1 139 491 Variation du besoin en fonds de roulement 121 -1 722 -1 377 Trésorerie provenant des activités opérationnelles -551 -2 861 -886 Intérêts payés -26 -48 -20 Impôt sur le résultat payé -335 -506 -327 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -911 -3 414 -1 233 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - Produits de cession d'actifs financiers - - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée 583 5 635 1 817 Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise -12 -606 -545 Acquisition d'immobilisations -516 -1 457 -698 Variation des actifs financiers 40 103 3 Variation des fournisseurs d'immobilisations -6 -134 -13 Incidence des variations de périmètre - -2 -2 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 88 3 538 561 Produits de l'émission d'actions -0 -95 -95 Rachat d'actions propres -38 36 170 Nouveaux emprunts - - - Remboursements d'emprunts -240 -607 -240 Variation des autres dettes financières -172 -676 -218 Dividendes payés aux minoritaires - -13 - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -450 -1 355 -384 Incidence des variations de taux de change 0 91 52 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -1 273 -1 139 -1 003 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 4 551 5 690 5 690 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 3 278 4 551 4 687



([1]) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions. ([2]) Les états financiers au 30 juin 2017 ont été établis sur la base des états financiers historiques du groupe AdUX diminués des activités cédées ou destinées à être cédées (Espagne, Italie, Latam) présentés en Note 5 des comptes consolidés 2017.

