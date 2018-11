AdUX : a levé 1,5 million d'euros, Azerion à 22,4%

21/11/2018 | 09:11

AdUX (ex-Hi Media) a levé près de 1,5 million d'euros à l'issue de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), au cours unitaire de 2,9 euros par action nouvelle.



'La demande à titre irréductible a porté sur 224.028 actions nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 39,50%. La demande à titre réductible a porté sur 278.667 actions nouvelles et sera intégralement satisfaite', indique le spécialiste de la publicité numérique.



Le montant brut de la levée, soit 1,46 million d'euros, correspond 'à l'émission de 502.695 actions nouvelles, représentant 88,63% des actions initialement offertes'. L'opération porte le capital de la société à 3.622.037 titres.



Après l'opération, le groupe néerlandais Azerion est le premier actionnaire d'AdUX, avec 22,4% du capital et 20,5% des voix.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.