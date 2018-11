Paris, le 5 novembre 2018, 19h00

AdUX et Italiaonline concluent un accord commercial exclusif pour Quantum sur le marché italien

 Accord avec le leader des media et de la publicité digitale en Italie

 Quantum confie la commercialisation de ses espaces publicitaires à Italiaonline

Paris, le 5 novembre 2018, 19h00 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce un accord commercial avec Italiaonline.

Italiaonline est l'un des leaders des media digitaux en Italie avec des services comme Pagine Gialle, Pagine Bianche, Tuttocittà, les portails Libero, Virgilio et superEva, les numéros 892424 et 1240, la régie IOL Advertising et plus de 60 bureaux de représentation répartis dans la péninsule . Avec plus de 800 agents commerciaux, IOL dispose ainsi du premier réseau de consultants et de commerciaux pour proposer des produits et des services digitaux à destination des petites et grandes entreprises italiennes. Italiaonline est le premier media digital italien avec plus de 5 millions de visiteurs uniques par jour dont 2,4 millions de mobinautes.

En Italie, Quantum est le premier réseau publicitaire native avec en moyenne 350 millions de publicités diffusées chaque mois sur 300 sites. Sa plateforme technologique (permettant la commercialisation en programmatique et hors programmatique) a été adoptée par de nombreux éditeurs ainsi que par les annonceurs et les agences media sur le marché italien.

L'accord passé entre les deux groupes prévoit qu'IOL Advertising commercialise les inventaires publicitaires gérés par Quantum auprès des annonceurs et des agences media italiennes. Les équipes de Quantum Italy se concentreront sur les relations avec les éditeurs et la fonction SSP de sa plateforme.

Carmine Laltrelli, directeur de la stratégie de monétisation et de l'innovation de la Business Unit grands comptes d'Italiaonline déclare: "Quantum est la meilleure solution de native advertising du marché. En tant que leader sur le marché des media digitaux, nous sommes donc ravis de ce partenariat. Par ailleurs, Italiaonline a toujours été un des pionniers italiens de la publicité programmatique et cet accord avec Quantum renforce encore notre positionnement sur ce sujet."

Carlo Poss, Managing Director de AdUX Italy et de Quantum Italy déclare : "C'est un excellent accord pour le marché italien car cela permettra aux éditeurs qui ont choisi Quantum de garder la même plateforme et le même service, tout en augmentant significativement leur potentiel de revenus grâce à la plus puissante force commerciale du pays dédiée à la publicité digitale.

Quantum Italy va pouvoir se concentrer sur la croissance de son réseau d'inventaires et sur la mise à disposition de nouvelles solutions publicitaires en adéquation avec les contenus éditoriaux. »

Mickael Ferreira Chief Innovation Officer et Cyril Zimmermann, PDG d'AdUX ajoutent : "C'est un accord très important dans la stratégie de développement européen de Quantum. Conclure en Italie un partenariat avec le leader des media digitaux est à la fois une reconnaissance forte des qualités de notre plateforme technologique et une étape majeure pour le développement à venir de nos revenus sur le marché italien."

Prochaines communications financières :

Chiffre d'affaires annuel 2018, le mardi 19 février 2019 après bourse.

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur. Présente dans 8 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME. Le capital social d'AdUX est composé de 3 119 342 actions cotées sur le marché Euronext Paris (compartiment C).

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Italiaonline est le résultat de la fusion entre Italiaonline S.p.A. et SEAT Pagine Gialle S.p.A. réalisée dans la perspective de consolider le leadership sur le marché des solutions digitales auprès des SME, des grands comptes aux niveaux local et national. Italiaonline est directement contrôlée par Libero Acquisition S.à.r.l. - une société luxembourgeoise appartenant à la famille Sawiris - et les fonds GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l, GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County Employees' Retirement Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l.

Italiaonline est également le premier media digital italien avec plus de 5 millions de visiteurs uniques par jour dont 2,4 millions de mobinautes*.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.