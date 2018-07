AdUX : renouvellement du statut 'Entreprise Innovante'

31/07/2018 | 12:57

Le groupe AdUX, spécialisé dans la publicité digitale et l'expérience utilisateur, annonce ce jour avoir obtenu le renouvellement du label 'Entreprise Innovante' par Bpifrance, le 13 juillet.



'Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI) d'investir dans le capital d'AdUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants', indique AdUX.





