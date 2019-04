AdUx : Acquisition de L'AGORA (Premium Audience Network) par AdUX pour renforcer son activité de Native Advertising sur le marché espagnol

, 10 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Paris, le 10 avril 2019, 17h40

Acquisition de L’AGORA (Premium Audience Network) par ADUX pour renforcer son activité de Native Advertising sur le marché espagnol







L’AGORA est le pionnier et un des leaders espagnol du Native Advertising avec un chiffre d’affaires d’environ 2M€ en 2018



Un prix de 0,2M€ assorti d’un complément de prix assis sur l’EBITDA 2019 et limité à 0,4M€.





Paris, le 10 avril 2019, 17h40 – Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce l’acquisition de la société de Native Advertising espagnole L’AGORA Premium Audience Network.

AdUX effectue le rachat de 100% des actions de la société L’AGORA avec qui elle était en concurrence sur le marché du Native Advertising en Espagne.

L’AGORA commercialise la publicité native de plus de 20 groupes d’éditeurs qui incluent notamment les sites de medias et de presse tels que Vocento, Zeta, Editorial Prensa Ibérica, RBA. L’AGORA c’est également mensuellement, plus de 1 milliard d’impacts publicitaires sur l’ensemble de la population espagnole, pour des annonceurs comme Nissan, Volkswagen, Telefónica, Mercedes Benz, Vodafone, Renfe, Mapfre, Leroy Merlin ou Halcón Viajes, entre autres.

Les complémentarités avec les équipes locales d’AdUX seront commerciales, la réunion des deux entités donnant naissance à un acteur de poids sur le marché du Native Advertising espagnol, et technologique puisque L’AGORA utilisera les solutions technologiques d’AdUX et de sa filiale QUANTUM.



Les synergies entre les deux activités devraient produire une rentabilité renforcée des opérations espagnoles d’AdUX dès 2019. L’acquisition a été réalisée pour un prix de 0,2 million d’euros payés en numéraire, assorti d’un complément qui sera fonction de l’EBITDA réalisé sur l’exercice 2019 et limité à 0,4 million d’euros.







