AdUx : Assemblée générale mixte 30 juin 2020 Mise à disposition des documents préparatoires

Communiqué de presse





ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2020

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

Levallois-Perret, le 10 juin 2020,18:00

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10 heures au siège social de la société, sans la présence physique des actionnaires.

L’avis préalable de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO du 25 mai 2020 et l’avis de convocation a été publié dans les Affiches parisiennes du 5 juin 2020.

Ces avis et l’ensemble des documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société :

https://www.adux.com/ (rubrique Investisseur/Documentation/Assemblée Générale)

Par ailleurs, conformément aux dispositions réglementaires applicables, à compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant cette assemblée, tout actionnaire nominatif pourra demander par courrier adressé à AdUX ou à Caceis Corporate Trust – Service Assemblée Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle, 92562 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 que les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce lui soient envoyés à l’adresse postale indiquée par ses soins. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement le site Internet de la Société pour être informés des dernières communications.

À PROPOS ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2019.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux_fr/



Pièce jointe