AdUx : Augmentation de capital d’AdUX dans le cadre de sa montée au capital de Quantum

Paris, le 13 août 2018, 19h00

Augmentation de capital d'AdUX dans le cadre de sa montée au capital de Quantum

Paris, le 13 août 2018, 19h00 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce que le Conseil d'Administration d'AdUX S.A. en date du 9 août 2018, a approuvé l'apport de 15,87% des titres du capital de Quantum S.A.S., son évaluation et sa rémunération, et constaté l'augmentation de capital correspondante.

Le capital d'AdUX S.A. est donc porté de 4.329.132 euros à 4.644.132 euros.

Le détail de l'opération est présenté dans notre communiqué de presse en date du 27 juillet dernier.

