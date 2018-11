AdUx : Azerion va monter jusque vers 26% du capital

30/11/2018 | 12:03

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 23 novembre, Orangegames Holding, filiale de la société néerlandaise ('gaming' et 'adtech') Azerion, a franchi en hausse les seuils de 15% et 20% du capital des droits de vote d'AdUx (ex-Hi Media). En date du 26 novembre et après l'augmentation de capital, Azerion détenait 24,23% des parts et 22,15% des voix de la société.



De plus, 'Orangegames Holding a précisé avoir conclu des engagements d'acquisition d'actions AdUx au profit de MM. Cyril Zimmermann et Mickael Ferreira à hauteur de 64.000 actions AdUx (soit un peu moins de 2% du capital de la société, ndlr) le 10 décembre 2018 au prix de 4,20 euros par action (chacun des cédants pour moitié)', ajoute l'avis.



Par la suite, la filiale d'Azerion déclare à l'occasion qu'elle 'n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société et a l'intention de rester en deçà du seuil de 30% en capital et en droits de vote' qui impliquerait de lancer une OPA sur la totalité du capital. Elle compte aussi demander la nomination de deux administrateurs au conseil d'administration.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.