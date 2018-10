AdUx : Lancement des solutions de Native Advertising de Quantum aux Pays-Bas

Paris, le 1er Octobre 2018, 18h00

Lancement des solutions de Native Advertising de Quantum aux Pays-Bas

 Création d'une Joint-Venture QUANTUM NL avec la société néerlandaise nVision

 QUANTUM NL sera détenue à 51% par le groupe AdUX

 QUANTUM NL développera une activité de SSP et proposera aussi le DSP native Adysseum du groupe AdUX

Paris, le 1er Octobre 2018, 18h00 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce le lancement d'une filiale aux Pays Bas.

Un marché dynamique

Le marché de la publicité digitale aux Pays Bas est un des plus dynamique de l'Union Européenne, avec un investissement total de 1,8 milliard d'euros en 2017, au 7ème rang européen (1).

Après le lancement de Quantum en Allemagne, AdUX continue le déploiement de son offre vers le Nord de l'Europe, cette fois en partenariat avec la société nVision. Acteur néerlandais de la publicité digitale, nVision était déjà un partenaire de AdUX au travers d'accords commerciaux et d'accords d'utilisation de certaines technologies du Groupe.

(1) Source : étude IAB du marché de la publicité digitale en Europe www.adux.com

Une activité qui a déjà démarré

Quantum fournissait déjà ses solutions technologiques SSP (Supply Side Platform) de gestion des inventaires de publicité native aux forces commerciales de nVision. Cela a permis de former des équipes et de structurer une activité autour de nombreux éditeurs digitaux et de trading desks locaux.

La création de la joint-venture Quantum NL vient donc consolider la coopération déjà entamée sur l'activité de SSP et cette nouvelle filiale du Groupe devrait contribuer au chiffre d'affaires du Groupe AdUX dès le quatrième trimestre 2018.

Par ailleurs, les équipes de Quantum NL vont proposer le DSP (Demand Side Platform) native du Groupe, Adysseum, aux agences media et trading desks néerlandais

Quantum NL sera dirigé par l'ancien directeur commercial d'AutoScout24, Rogier de Ruijter et par Marc van der Ploeg, précédemment employé chez Semilo (spécialiste des médias numériques).

Mickael Ferreira, co-fondateur de Quantum et Chief Innovation Officer de AdUX déclare : « Nous collaborons avec les équipes de nVision depuis plusieurs années et elles connaissent parfaitement nos produits, ce qui nous rend confiant quant à notre développement sur le marché néerlandais ».

Cyril Zimmermann, PDG d'AdUX déclare « La maitrise de nos outils technologiques et leur attractivité nous permet de continuer à développer notre activité commerciale en Europe en s'appuyant sur des partenaires et sans investissements trop couteux. Je suis ravi de renforcer nos accords avec nVision aux Pays Bas. »

Marc van der Ploeg, Managing Director Quantum NL: « Après plusieurs années de coopérations fructueuses et satisfaisantes, il est tout simplement logique d'intégrer la stratégie de croissance européenne de Quantum. Nous attendons une croissance exponentielle aux Pays-Bas. »

Prochaines communications financières :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018, le 8 novembre 2018 après bourse.

