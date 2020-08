AdUx : Rapport financier S1 2020

RAPPORT FINANCIER 1er SEMESTRE 2020 Société Anonyme au capital de 9 416 887,50 Euros 101 - 109, Rue Jean Jaurès - 92300 Levallois-Perret 418 093 761 R.C.S. Nanterre www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 3 Rapport semestriel d'activité PRESENTATION DES RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020 Commentaires sur le compte de résultat consolidés Le chiffre d'affaires s'élève à 8,3 millions d'euros contre 11,9 millions d'euros au premier semestre 2019 (soit une baisse de 30%). Cette baisse du chiffre d'affaires s'explique par la crise sanitaire provoquée par l'épidémie du Covid 19 et le confinement de la majorité des populations européennes qui ont eu un impact immédiat sur la consommation des ménages et sur les dépenses marketing des annonceurs. En effet sur la deuxième quinzaine de mars, l'activité du groupe est en très sévère baisse en France en comparaison de l'année précédente. Avec des décalages de quelques semaines, la tendance est la même dans tous les pays d'implantation d'AdUX. La baisse s'est confirmée et accentuée en avril et en mai 2020. Suite à cette baisse d'activité, des mesures d'économies, notamment le recours au chômage partiel, ont été mises en place dans les principaux pays d'implantation d'AdUX. Malgré une baisse d'activité, le taux de marge est relativement stable. Il s'élève à 45% au premier semestre 2020 contre 47% sur le premier semestre 2019. Les achats, qui s'élèvent à 1,3 million d'euros, sont en baisse par rapport au premier semestre 2019 (2,4 millions d'euros), cela résulte de mesures d'économies mises en place par la société suite à la crise sanitaire. Les dotations et reprises aux amortissements et provisions, pour 0,8 million d'euros, sont majoritairement la résultante des investissements induits par la poursuite du développement de plateformes technologiques et inclus l'impact de la mise en place IFRS 16 (cf. note 8). Le résultat opérationnel courant avant valorisation des stock-options et actions gratuites et avant prise en compte des autres produits et charges non courants s'établit à -1,1 million d'euros. Le résultat net s'élève à -0,9 millions d'euros (contre -2 millions d'euros au premier semestre 2019). Ce résultat se décompose en : - un résultat opérationnel avant dotations et reprises aux amortissements et provisions de -0,4 million d'euros (contre -0,9 million d'euros au premier semestre 2019) - un résultat opérationnel courant de -1,1 million d'euros (contre -1,7 million d'euros au premier semestre 2019) - un résultat non courant de +0,3 million d'euros (contre -0,1 million d'euros au premier semestre 2019) - et une charge d'impôts de -0,1 million d'euros (contre -0,1 million d'euros au premier semestre 2019) Développements internes et innovations Les frais de développement activés durant la période correspondent principalement : à la poursuite des développements de la plateforme Quantum

à la poursuite des développements de la plateforme Admoove III. Événements marquants sur la période Azerion Holding B.V., depuis le 30 décembre 2019, détient 54,95% du capital social de AdUX. Le 31 janvier 2020, le Conseil d'administration de la Société a mis fin aux fonctions de Président Directeur Général de Monsieur Cyril Zimmermann. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 4 Le Conseil d'administration de la Société a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Il a nommé Monsieur Salih Hikmet Cosgun en qualité de Directeur Général à partir du 1er février 2020 pour une durée indéterminée et a désigné Monsieur Trond Dale en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée restante de son mandat d'administrateur. A la suite des démissions de la société Azerion Holding B.V, représentée par Monsieur Atilla Aytekin, et de Monsieur Umut Akpinar, de leur mandat d'administrateur le 31 janvier 2020, la société Azerion Holding B.V. est désormais uniquement représentée au Conseil d'administration par Madame Kyra Steegs. Le Conseil d'administration se compose donc d'un représentant d'Azerion Holding B.V, Madame Kyra Steegs, d'une administratrice indépendante, Madame Catharina Hillström, et de son Président, Monsieur Trond Dale. Le 30 avril 2020 Admoove SAS a cédé sa plateforme MaPubFacile pour 1€. La valeur nette comptable de cette plateforme était de 0,2 million d'euros dans les états financiers au 30 avril 2020. Le 30 juin 2020, AdUX a cédé la société AdMoove Sweden AB pour 315 000€ dont 10 000€ seront payés en numéraire et 305 000€ réglés par compensation de la dette d'AdUX vis-à-vis de son ancienne filiale. L'activité de cette filiale avait chuté de façon très importante et était devenue déficitaire à la suite de la perte de son principal contrat pendant l'été 2018. Cet évènement avait conduit à la dépréciation de la totalité de la survaleur attachée à cette activité dans les comptes du Groupe en 2018 pour un montant de 8.5m€. Au premier trimestre 2020, AdMoove Sweden n'était pas revenue à la rentabilité et a réalisé environ 0,2M€ de chiffre d'affaires. Cette cession s'inscrit dans la volonté du Groupe de retrouver la rentabilité en se concentrant sur ses activités principales dans les pays où il a la taille critique. Autres évènements AdUX a procédé au remboursement des prêts contractés les 19 juillet 2019 et 3 octobre 2019 auprès de Azerion le 5 mai 2020. La société Adysseum a contracté un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 400.000 euros auprès de la BNP le 19 juin 2020. IV. Evénements postérieurs à la clôture Il est rappelé que par acte daté du 21 juin 2016, AdUX avait assigné un éditeur ainsi que des régies ayant repris la commercialisation des espaces publicitaires de cet éditeur en raison de : la résiliation fautive du contrat de régie et de partenariat conclu avec l'éditeur ; et

du transfert des effets de ce contrat à d'autres régies. A cette fin, AdUX réclamait notamment à ces différentes sociétés la somme de 2.4m€. En 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné l'éditeur pour rupture abusive de contrat au paiement de 1m€ et a ordonné l'exécution provisoire. AdUX a procédé à la signification du jugement. L'éditeur a fait appel du jugement. Une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'éditeur a été ouverte le 1er août 2019. AdUX a déclaré sa créance au passif de l'éditeur. Le 21 juillet 2020, il a été mis fin au litige avec l'éditeur par la signature d'un protocole transactionnel en contrepartie duquel AdUX recevra la somme de 80 000 euros et l'éditeur se désistera de la procédure d'appel. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 5 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SECOND SEMESTRE 2020 Les principaux risques auxquels le Groupe est exposé sont détaillés dans le Rapport de gestion du Conseil d'Administration (Section V - Gestion des risques) présenté dans le rapport annuel 2019. La Société n'a pas connaissance d'autres risques et incertitudes pesant sur le Groupe. PERSPECTIVES La crise sanitaire provoquée par l'épidémie du Covid-19 et le confinement de la majorité de la population européenne ont eu un impact immédiat sur la consommation des ménages et sur les dépenses marketing des annonceurs. A compter de mars 2020, de nombreuses campagnes publicitaires ont été annulées ou reportées à septembre 2020. Sur la deuxième quinzaine de mars, l'activité du groupe est en très sévère baisse en France en comparaison de l'année précédente. Avec des décalages de quelques semaines, la tendance est la même dans tous les pays d'implantation d'AdUX. La baisse s'est confirmée et accentuée en avril et en mai 2020. Le mois de juin semble indiquer une reprise qui demande à être confirmée en septembre 2020 après les mois d'été qui sont traditionnellement marqués par une faible activité saisonnière. La Société dispose donc de peu de visibilité sur la sortie de crise et le redémarrage du marché. Aussi, des mesures d'économies, notamment le recours au chômage partiel, ont été mises en place (cf. 3.4. Continuité d'exploitation). Il est trop tôt à ce stade pour évaluer l'impact de cette crise sur la profitabilité de la société sur la globalité de l'exercice 2020 mais il est probable que la Société ne soit pas en situation de réaliser de croissance sur l'ensemble de cette année. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 6 TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES Les parties liées du Groupe sont les mandataires sociaux, dirigeants et administrateurs du groupe, ainsi que les sociétés dans lesquelles ceux-ci exercent le contrôle, une influence notable, ou détiennent un droit de vote significatif. Rémunération versées aux membres des organes de direction au cours de l'exercice Mandataires sociaux exécutifs en milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Avantages du personnel à court terme (y compris avantages en nature) perçus au titre de l'exercice Avantages du personnel à court terme (y compris avantages en nature) perçus au titre de l'exercice précédent Rémunération exceptionnelle Avantages postérieurs à l'emploi Autres avantages à long terme Indemnités de fin de contrat de travail Paiements fondés sur des actions 91 120 - - - - - - - - 30 - - - Total 121 120 En date du 31 Janvier 2020, le Conseil d'administration de la Société a mis fin aux fonctions de Président Directeur Général de Monsieur Cyril Zimmermann. Mandataires sociaux non-exécutifs La rémunération des mandataires sociaux non exécutifs versée en 2020 est uniquement composée des jetons de présence pour un montant de 15 167€. Transactions avec les filiales AdUX SA facture à ses filiales des frais d'adserving, des frais de holding (management fees) ainsi que des frais de marque et des refacturations de personnel qui sont éliminés dans les comptes consolidés. Autres parties liées Au cours du premier semestre 2020, aucune autre opération significative, autre que celles mentionnées ci-dessus, au paragraphe « Evénements marquants de la période » et au paragraphe « Emprunts et dettes financières » n'a été réalisée avec : des actionnaires détenant un droit de vote significatif dans le capital d'AdUX SA,

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 7 Comptes consolidés résumés du Groupe Comptes de résultat consolidés pour les semestres clos les 30 juin 2020 et 30 juin 2019 en milliers d'euros 30 Juin 2020 30 juin 2019 Chiffre d'affaires 8 286 11 854 Charges facturées par les supports -4 547 -6 307 Marge brute 3 739 5 547 Achats -1 299 -2 373 Charges de personnel -2 800 -4 074 EBITDA (1) -360 -900 Dotations et reprises aux amortissements et provisions -757 -768 Résultat opérationnel courant (avant valorisation des stocks options et actions gratuites) -1 118 -1 667 Valorisation des stocks options et actions gratuites - -12 Autres produits et charges non courants 316 -126 Résultat opérationnel -802 -1 805 Coût de l'endettement -26 -32 Autres produits et charges financiers -48 43 Résultat des sociétés intégrées -876 -1 794 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - -20 Résultat avant impôt -876 -1 814 Impôts -72 -139 Résultat net -948 -1 952 Part des minoritaires -41 -90 Dont Part du Groupe -989 -2 042 30 Juin 2020 30 juin 2019 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 6 277 925 3 678 537 Résultat de base par action (en euros) - 0,16 - 0,56 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 6 277 925 3 678 537 Résultat dilué par action (en euros) - 0,16 - 0,56 Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 8 Etat du résultat global pour les semestres clos les 30 juin 2020 et 30 juin 2019 en milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Résultat de la période - 989 - 2 042 Autres éléments du résultat global Eléments pouvant être recyclés ultérieurement en résultat net - Application de la comptabilité de couverture aux instruments financiers - - - Application de la comptabilité de couverture aux instruments financiers - - - Ecarts de conversion 33 11 - Autres - 142 - Impôt sur les autres éléments du résultat global - - Eléments non recyclés ultérieurement en résultat net - Gains et pertes actuariels liés aux provisions pour retraite - - Autres éléments du résultat global, nets d'impôt 33 153 dont part du groupe 33 153 dont intérêts minoritaires - - 0 Résultat global - 956 - 1 889 www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 9 Bilans consolidés au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 ACTIF - en milliers d'euros 30 Juin 2020 31 déc.2019 Goodwill nets 2 468 2 468 Immobilisations incorporelles nettes 1 191 1 498 Immobilisations corporelles nettes 189 240 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 033 1 193 Impôts différés actifs - - Autres actifs financiers 173 173 Actif destinés à être cédés - Actifs non courants 5 053 5 572 Clients et autres débiteurs 12 201 14 245 Autres actifs courants 8 940 11 560 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 1 803 3 172 Actifs courants 22 944 28 977 TOTAL DE L'ACTIF 27 998 34 548 PASSIF - en milliers d'euros 30 Juin 2020 31 déc.2019 Capital social 9 417 9 417 Primes et réserves consolidées -14 080 -13 130 Actions propres -97 -84 Résultat consolidé (part du Groupe) -989 -400 Capitaux propres (part du Groupe) -5 748 -4 197 Intérêts minoritaires 67 26 Capitaux propres -5 682 -4 171 Emprunts et dettes financières à long terme 960 1 510 Dette de location à long terme 809 959 Provisions non courantes 505 480 Passifs d'impôt différés - - Passifs destinés à être cédés - - Passifs non courants 2 274 2 949 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 2 617 3 407 Dette de location à court terme 291 293 Provisions courantes 1 972 2 052 Fournisseurs et autres créditeurs 19 702 20 296 Autres dettes et passifs courants 6 825 9 723 Passifs courants 31 405 35 771 TOTAL DU PASSIF 27 998 34 548 www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 10 Tableaux des flux de trésorerie consolidés pour l'exercice 2020 et les semestres clos du 30 juin 2020 et du 30 juin 2019 en milliers d'euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 30 juin 2019 Résultat net -948 -372 -1 952 Amortissements des immobilisations 688 1 564 771 Pertes de valeur - - - Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie 82 -1 435 77 Coût de l'endettement 26 52 32 Quote-part dans les entreprises associées - 16 20 Résultat de cession d'immobilisations -47 -75 -174 Flux de trésorerie des activités cédées - - - Coûts des paiements fondés sur des actions - 12 12 Charges d'impôts 71 58 139 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement -128 -179 -1 076 Variation du besoin en fonds de roulement -375 -2 572 -737 Trésorerie provenant des activités opérationnelles -503 -2 752 -1 813 Intérêts payés -11 -34 -32 Impôt sur le résultat payé -69 -35 -12 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -583 -2 820 -1 857 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - - Produits de cession d'actifs financiers - -31 - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée - 1 214 1 184 Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise - 132 132 Acquisition d'immobilisations -351 -894 -442 Variation des actifs financiers - -2 - Variation des fournisseurs d'immobilisations -46 -139 -84 Incidence des variations de périmètre -2 -35 -35 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT -399 245 754 Produits de l'émission d'actions - 3 885 - Rachat d'actions propres -13 106 65 Nouveaux emprunts 400 1 165 585 Remboursements d'emprunts -776 -1 409 -382 Variation des autres dettes financières 1 - - Dividendes payés aux minoritaires - - - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -387 3 746 268 Incidence des variations de taux de change -0 0 -4 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -1 369 1 171 -838 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 3 172 2 001 2 001 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 1 803 3 172 1 163 www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 11 Tableau de variation des capitaux propres consolidés des semestres clos les 30 juin 2020 et 30 juin 2019 Réserve Capitaux options et Pdts et charges Réserves et Capitaux propres propres Nombre Capital Actions actions en capitaux résultats Intérêts Capitaux en milliers d'euros d'actions social Primes propres gratuites propres consolidés Part du groupe minoritaires propres Au 1er Janvier 2019 3 622 037 5 433 129 249 -190 1 626 -51 622 -92 046 -7 550 149 -7 402 Dividendes versés par les filiales aux - - - - - - - - - - intérêts minoritaires 56 500 85 0 - - - -85 0 - 0 Augmentation de capital - - - 65 - - - 65 - 65 Rachat d'actions (1) Traitement des options et actions - - - - 12 - - 12 - 12 gratuites (2) Variation périmètre - - - - - 0 - 0 -323 -323 Autres retraitements - - - - - -285 0 -285 91 -194 Produits et charges comptabilisés - - - - - 11 - 11 0 11 directement en capitaux propres Résultat net de la période - - - - - - -2 042 -2 042 90 0 Résultat global - - - - - 11 -2 042 -2 031 90 -1 941 Au 30 Juin 2019 3 678 537 5 518 129 249 -125 1 638 -51 897 -94 173 -9 789 6 -9 783 Dividendes versés par les filiales aux - - - - - - - - 0 intérêts minoritaires 2 599 388 3 899 0 - - - 85 3 984 - 3 984 Augmentation de capital - - - -65 - - 0 -65 - -65 Rachat d'actions (1) Traitement des options et actions - - - 106 0 - - 106 - 106 gratuites (2) Variation périmètre - - - - - - 30 30 174 204 Autres retraitements - - - - - 285 -489 -204 -91 -295 Produits et charges comptabilisés - - - - - 98 - 98 0 98 directement en capitaux propres Résultat net de la période - - - - - - 1 642 1 642 -62 -372 Résultat global - - - - - 98 1 642 1 741 -62 1 678 Au 31 décembre 2019 6 277 925 9 417 129 249 -84 1 638 -51 513 -92 904 -4 197 26 -4 171 Dividendes versés par les filiales aux - - - - - - - - - - intérêts minoritaires - - - - - - - - - - Augmentation de capital Levée d'options de souscription - - - -13 - - - -13 - -13 d'actions - - - - - - - - - - Rachat d'actions (1) Traitement des options et actions - - - - - - - - - - gratuites (2) Variation périmètre - - - - - - - - - - Autres retraitements - - - - - -583 - -583 - -583 Produits et charges comptabilisés - - - - - 33 - 33 0 33 directement en capitaux propres Résultat net de la période - - - - - - -989 -989 41 - Résultat global - - - - - 33 -989 -956 41 -915 Au 30 juin 2020 6 277 925 9 417 129 249 -97 1 638 -52 063 -93 893 -5 748 67 -5 682 Au 30 juin 2020, AdUX S.A. détient 7 708 actions propres auxquelles s'ajoutent 32 020 actions acquises dans le cadre du contrat de liquidité. Cf. Note 15 sur les plans d'options de souscriptions d'actions et d'attributions d'actions gratuites. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 13 Comme au cours des précédentes clôtures, le Groupe réalise des prévisions de trésorerie sur un an glissant. Dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au Covid-19, les dernières versions des plans de trésorerie, prenant en compte la situation de trésorerie et les perspectives jusqu'au 30 juin 2021 s'appuient sur les principales hypothèses suivantes : Chiffre d'affaires 2020 inférieur à celui de 2019, conséquence d'une activité au second trimestre 2020 très inférieure au second trimestre 2019, et d'un redémarrage progressif de l'activité au second semestre 2020. Le Groupe anticipe un rebond d'activité sur le premier semestre 2021 permettant de retrouver des niveaux similaires au premier semestre 2019.

Mesures d'économie de coûts et notamment en France avec la mise en place du chômage partiel et le gel d'une partie des coûts variables directs.

Concernant la trésorerie, Bpifrance a suspendu l'appel des échéances en capital et intérêts pour une durée de 6 mois. Le prochain règlement d'une échéance de 120K€ du prêt à taux zéro pour l'innovation étant ainsi prévu le 1er janvier 2021.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif annoncé par le Président de la République le 16 mars 2020, le Groupe a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat de 400K€ pour sa filiale Adysseum. Des discussions avec ses banques relationnelles sont toujours en cours concernant d'autres filiales pour l'octroi de Prêts Garantis par l'Etat pour un montant estimé à date à 500K€. La crise sanitaire actuelle créée une incertitude au regard des principales hypothèses opérationnelles décrites ci-avant. Néanmoins, compte tenu des principales hypothèses décrites précédemment le Groupe AdUX considère être en mesure de faire face aux échéances à venir d'ici le 30 juin 2021. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 14 Note 2. Périmètre de consolidation % de détention % de contrôle Méthode de Date de Date de Dénomination sociale Pays directe et indirecte création ou au 30/06/2020 consolidation clôture au 30/06/2020 d'acquisition Adysseum SARL France 100% 100% IG 13.05.02 31.12 Adexpert SPRL Belgique 100% 100% IG 06.06.14 31.12 Allopass Scandinavia AB Suède 100% 100% IG 30.09.09 31.12 Fotolog SAS France 49% 49% ME 15.05.14 31.12 AdPulse SAS France 100% 100% IG 02.12.14 31.12 AdUX Regions SAS France 49% 49% ME 06.12.12 31.12 Quantum Publicidad S.L. Espagne 100% 100% IG 28.02.19 31.12 Hi-Media LLC USA 100% 100% IG 30.04.15 31.12 Admoove SAS France 100% 100% IG 02.12.11 31.12 Local Media SARL Tunisie 100% 100% IG 23.09.11 31.12 Quantum Belgium SPRL Belgique 100% 100% IG 27.12.17 31.12 Quantum Advertising Germany GmbH Allemagne 100% 100% IG 13.04.18 31.12 Quantum Advertising España SL Espagne 100% 100% IG 14.07.16 31.12 Quantum Native Solutions Italia SRL Italie 100% 100% IG 22.12.15 31.12 Quantum Advertising Nederland BV Pays-Bas 51% 51% IG 04.10.18 31.12 Quantum SAS France 100% 100% IG 23.04.14 31.12 Groupe Hi-media USA Inc USA 100% 100% IG 27.11.07 31.12 Hi-media Italia SRL Italie 100% 100% IG 31.08.09 31.12 Hi-media Nederland BV Pays-Bas 100% 100% IG 31.08.09 31.12 AdUX Benelux SPRL Belgique 100% 100% IG 14.03.08 31.12 IG : Intégration Globale ME : Mise en Equivalence www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 15 Note 3. Charges de personnel La ventilation des charges de personnel entre salaires, charges sociales et provision pour indemnités de fin de carrière se présente comme suit : en milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Salaires 1 740 2 896 Charges sociales 783 1 149 Provision pour indemnités de fin de carrière 25 29 Refacturation des charges salariales 252 Charges de personnel 2 800 4 074 En 2019, AdUX a signé une convention de prestation de services avec Azerion Holding B.V. par laquelle les équipes supports assistent les équipes d' Azerion Holding B.V. dans la mise en place de support marketing des ventes et d'outils de reporting commercial et financier dans ses filiales. Cette convention matérialise la mise en place de synergies avec le groupe Azerion donnant lieu à une facturation et rémunération d'AdUX. L'effectif moyen du groupe varie comme suit : S1 2020 S1 2019 Effectif Moyen 106 136 Note 4. Autres produits et charges non courants Les autres produits et charges non courants de +0,3 million d'euros correspondent principalement : aux charges de restructuration pour -0,3 million d'euros

-0,3 million d'euros aux plus-values de cession de différentes participations pour +0,6 million d'euros Note 5. Impôts La charge d'impôt s'analyse comme suit : en milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Impôts courants -69 -139 Impôts différés -3 0 (Charge)/Produit d'impôts -72 -139 Taux effectif d'impôt (%) -8% -8% www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 16 L'écart entre le taux d'imposition effectif et le taux d'impôt théorique s'analyse comme suit : en milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Taux d'imposition en France 28,00% 33,33% (Charge)/Produit d'impôts théorique 245 605 Eléments de rapprochement avec le taux effectif : Effet changement de taux 0 0 Résultats imputés sur déficits reportables antérieurs préalablement non constatés 18 8 Reconnaissance / (dépréciation) d'impôts différés actifs sur déficits reportables antérieurs 0 0 Différence de taux d'imposition entre les pays -1 039 -18 Effet des reports déficitaires de l'exercice non activés -555 -849 Différences permanentes et autres éléments 1 189 151 Impôts sans base 69 -35 (Charge)/Produit d'impôts réel -71 -139 Taux effectif d'impôt -8% -8% Les sociétés AdUX SA, Adpulse SAS, Admoove SAS, Adysseum SARL et Quantum SAS sont intégrées fiscalement. Note 6. Goodwill Var. en milliers d'euros 31 déc. 2019 Var. change périmètre Transfert Aug. Dim. 30 juin 2020 Goodwill 85 243 - -15 174 - - - 70 069 Impairments -82 776 - 15 174 - - - -67 602 Goodwill net 2 468 0 0 0 0 0 2 468 Un test de dépréciation est mis en œuvre lorsqu'il existe à la clôture du semestre un indice de perte de valeur, selon les modalités définies dans la note 10 de l'annexe aux états financiers consolidés du 31 décembre 2019. Suite à une importante dégradation de l'environnement économique au cours de ces derniers mois, notamment en raison de la crise sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19, le groupe a décidé de procéder à un test de dépréciation sur l'ensemble des UGT. Au 30 juin 2020, un test de dépréciation sur l'ensemble de ces UGT a été effectué selon les mêmes modalités qu'au 31 décembre 2019. Cette procédure, s'appuyant principalement sur la méthode des flux nets futurs de trésoreries actualisées, consiste en l'évaluation de la valeur recouvrable de chaque entité générant ses flux propres de trésorerie. Les principales hypothèses utilisées pour déterminer la valeur de l'unité génératrice de trésorerie sont les suivantes : méthode de valorisation de l'unité génératrice de trésorerie : valeur d'utilité,

nombre d'années sur lequel les flux de trésorerie sont estimés et projetés à l'infini : 4 ans (2020-2023 normative),

(2020-2023 normative), taux de croissance à long terme : 2,5% (2,5 % en 2019),

taux d'actualisation Europe : 11,2% (11,2 % en 2019),

taux de croissance du chiffre d'affaires : compris entre +5% et +26% par an sur la période 2020-2023 (+5% et +25 % en 2019), en fonction des pays, des activités et des lancements de nouveaux produits. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 17 La croissance du chiffre d'affaires a été estimée en prenant en compte de l'ensemble des éléments disponible à la date de réalisation des tests de dépréciations. En effet, suite à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie du Covid-19 et le confinement de la majorité de la population européenne qui ont eu un impact sur les dépenses marketing des annonceurs, la Société dispose de peu de visibilité sur la sortie de crise et le redémarrage du marché. A compter de mars 2020, de nombreuses campagnes publicitaires ont été annulées ou reportées à septembre 2020. Sur la deuxième quinzaine de mars, l'activité du groupe était en très sévère baisse en France en comparaison de l'année précédente. Avec des décalages de quelques semaines, la tendance est la même dans tous les pays d'implantation d'AdUX. La baisse s'est confirmée et accentuée en avril et en mai 2020. Le mois de juin semble indiquer une reprise qui demande à être confirmée en septembre 2020 après les mois d'été qui sont traditionnellement marqués par une faible activité saisonnière. Ainsi, la société a établi un scénario de reprise rapide de son activité, le « Drive to Store » et le « Native Advertising » retrouvant leur niveau de 2019 en 2021. Le taux d'actualisation correspond au coût moyen pondéré du capital. Il a été calculé par la société selon les normes sur la base de données sectorielles et de données de source de marché pour le beta, le taux sans risque et la prime de risque et la dette. Le taux de croissance à long terme résulte d'une moyenne des estimations d'un échantillon représentatif des sources de marché. Une analyse de sensibilité du calcul à la variation des paramètres-clés n'a pas fait apparaître de scénario probable dans lequel la valeur recouvrable d'une unité génératrice de trésorerie deviendrait inférieure à sa valeur comptable. Les variations des paramètres-clés utilisées dans cette analyse de sensibilité sont présentées ci-après : Taux de Taux de Taux croissance à croissance d'actualisation l'infini Taux EBITDA CA* Taux utilisé Var Taux utilisé Var Native Advertising 11,2% +200 pts 2,5% -150 pts -100 pts -10 % Drive to Store 11,2% +100 pts 2,5% -100 pts -50 pts -1,5% Les tests de sensibilité ont été réalisés en faisant varier les hypothèses ci-dessus à la fois séparément et deux par deux et les résultats n'ont pas amené de scénario probable où la valeur recouvrable d'une UGT est inférieure à sa valeur comptable. Note 7. Immobilisations incorporelles en milliers d'euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 Logiciels et licences 829 1 231 Marques 74 74 Relation client 0 0 Immobilisations en cours 288 193 Autres 1 1 Immobilisations incorporelles nettes 1 191 1 498 www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 18 Note 8. IFRS 16 La norme IFRS16 traite tous les contrats de location suivant un modèle unique consistant à enregistrer au passif, l'obligation locative (somme des paiements futurs actualisés), et à l'actif, un droit d'utilisation. Le droit d'utilisation est amorti sur la durée des contrats de location (en prenant en compte les périodes optionnelles lorsqu'il est raisonnablement certain de les exercer). Les contrats conclus par AdUX Groupe entrant dans le champ d'application de cette norme concernent : principalement les locations immobilières : AdUX Groupe est locataire de ses bureaux dans la plupart des villes où il opère ;

et plus accessoirement les locations de véhicules et d'équipements informatiques. Les taux d'actualisation sont basés sur le taux d'emprunt marginal du Groupe estimé par devise à partir d'éléments de marché disponibles à cette date. Le taux d'emprunt marginal moyen pondéré pour l'ensemble des dettes de loyers s'élève à 8%. Le Groupe a également choisi d'utiliser les deux exemptions de capitalisation proposées par la norme sur les contrats ayant une durée inférieure ou égale à douze mois et/ou les contrats de location de biens ayant une valeur à neuf individuelle inférieure à 5 000 dollars américains. Compte de résultat incluant l'impact IFRS 16 en milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Dépréciations et amortissements -185 -174 Charges financières -56 -67 Bilan simplifié impact IFRS 16 en milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 1 033 1 193 Actif non-courant 1 033 1 193 Dette de location à long terme 809 959 Dette de location à court terme 291 293 Passif non-courant 1 100 1 252 Note 9. Impôts différés Au 30 juin 2020, les impôts différés actifs non reconnus sont principalement constitués de déficits fiscaux sur Groupe HiMedia USA pour 19,3 millions d'euros en base qui sont utilisables pendant 20 ans à compter de leur constitution, et du groupe d'intégration fiscale dont la tête est AdUX France pour 57,6 millions d'euros en base, utilisables sans limitation de durée. Note 10. Clients et autres débiteurs en milliers d'euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 Clients et factures à établir 14 986 16 931 Dépréciation -2 784 -2 687 Clients et comptes rattachés 12 201 14 245 La valeur nette comptable indiquée ci-dessus représente l'exposition estimée maximale au risque de crédit sur ce poste. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 19 Les créances cédées à des tiers (contrat d'affacturage) sont conservées à l'actif du Groupe car les risques et avantages qui leurs sont associés ne sont pas transférés à ces tiers. La société d'affacturage ne prend notamment pas en charge le risque de crédit. Le risque de crédit correspond au risque de non recouvrement de la créance. Dans le cadre des contrats signés avec les entités du Groupe, le risque de crédit est supporté par ces entités, ce qui signifie que le Groupe est exposé aux risques de recouvrement de la facture. Note 11. Autres actifs courants Tous les autres actifs courants sont d'échéance inférieure à un an. Les charges constatées d'avance correspondent principalement à la quote-part de charges de frais généraux facturés sur le premier semestre 2020 mais relatives à la période postérieure au 30 juin 2020. en milliers d'euros 30 juin 2020 31 déc.2019 Actifs fiscaux et sociaux 4 933 8 679 Créances vis-à-vis des parties liées 1 353 976 Charges constatées d'avance 249 94 Autres 2 405 1 811 Autres actifs courants 8 940 11 560 Le poste Actifs fiscaux et sociaux est principalement constitué des créances de TVA et des créances de CIR. Note 12. Emprunts et dettes financières Solde au bilan 30 juin 2020 Non courant Courant Monnaie Échéance en milliers d'euros d'émission Prêt à taux zéro pour l'innovation 960 240 EUR 2023 Financement CIR / CICE - EUR - Prêt garanti par l'Etat - 400 EUR 2021 Contrat d'affacturage 1 977 EUR 2021 Total 960 2 617 Suite aux mesures mises en place liées au soutien aux entreprises du fait de la crise sanitaire du Covid-19, la BPI a décalé automatiquement les échéanciers de 6 mois pour le prêt à taux zéro pour l'innovation, la dernière échéance sera donc le 31 mars 2023.

Covid-19, la BPI a décalé automatiquement les échéanciers de 6 mois pour le prêt à taux zéro pour l'innovation, la dernière échéance sera donc le 31 mars 2023. Dans le cadre des mesures mise en place par le gouvernement suite à la crise du COVID-19, la société Adysseum a contracté un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 400.000 euros auprès de la BNP le 19 juin 2020. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 20 Note 13. Autres dettes et passifs courants Toutes les autres dettes sont d'échéance inférieure à un an. en milliers d'euros 30 juin 2020 31 déc. 2019 Dettes fiscales et sociales 5 306 8 567 Dettes sur immobilisations 113 159 Produits constatés d'avance 342 454 Autres dettes 1 063 544 Autres dettes courantes 6 825 9 723 Note 14. Secteurs opérationnels en milliers d'euros Quantum Admoove Adpulse Social Autres activités Total 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Chiffre d'affaires 4 267 6 494 3 122 3 425 624 917 272 1 019 8 286 11 854 Marge brute 3 739 5 547 EBITDA (148) (516) (205) (30) 99 (454) (108) 101 (360) (900) www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 21 Note 15. Plans d'options de souscription et attributions d'actions gratuites Options de souscriptions d'actions Plan n°11 Plan n°12 Total Date d'assemblée 03-mai-11 03-mai-11 Date du Conseil d'Administration 31-janv-12 27-août-12 Nombre total d'actions attribuées (avant 385 000 105 000 490 000 regroupement) Nombre total d'actions pouvant être souscrites 159 620 64 600 224 220 (avant regroupement) Dont nombre d'actions pouvant être souscrites par des mandataires sociaux exécutifs (avant 0 49 600 49 600 regroupement) Dont nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées aux dix premiers 159 620 0 159 620 attributaires salariés (avant regroupement) Point de départ d'exercice des options 31-janv-14 27-août-14 Date d'expiration 31-janv-22 27-août-22 Prix de souscription (en euros) (1) 2,13 1,93 Nombre d'options souscrites au 30/06/19 - - - Données après regroupement d'actions et après les ajustements consécutifs à la distribution en Plan n°11 Plan n°12 Total nature des titres HiPay (2) et à l'augmentation de capital du 30 décembre 2019 (3) Options annulées durant la période 0 0 0 Nombre d'actions pouvant être souscrites après 27 618 10 907 38 525 la clôture Dont nombre d'actions pouvant être souscrites 0 0 0 par des mandataires sociaux exécutifs Dont nombre d'actions pouvant être souscrites 27 618 0 27 618 par les dix premiers attributaires Prix de souscription en € 12,31 11,43 Prix de souscription des options calculé au jour de l'attribution des options et correspondant à la moyenne pondérée des cours de bourse des 20 dernières séances (pour certains plans, un abattement de 5% a été effectué) Dans le cadre de la distribution en nature de 80% des titres de HiPay Group en juin 2015, la société a ajusté le prix de souscription des options pour tenir compte de l'effet de cette distribution sur le cours de l'action Hi-Media.

La société a également ajusté le nombre d'options attribués afin de préserver les droits des attributaires

Enfin, le nombre d'options prend en compte le regroupement d'actions effectué en juillet 2015 avec une parité de 1 action nouvelle pour 15 actions anciennes A la suite de la réalisation de l'augmentation de capital le 30 décembre 2019, les droits des titulaires ont été ajustés selon les modalités prévues au b) du 1° de l'article R.228-91 du Code de commerce. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 22 Le nombre d'options et moyenne pondérée des prix d'exercice sont les suivants : 2020 2019 Information après regroupement d'actions Prix d'exercice Prix d'exercice Options moyen Options moyen pondéré pondéré Options en circulation à l'ouverture 35 247 13,18 35 247 13,18 Options attribuées durant la période - - - - Options exercées durant la période - - - - Options annulées durant la période - - - - Options en circulation à la clôture 35 247 13,18 35 247 13,18 Options pouvant être exercées à la clôture 35 247 13,18 35 247 13,18 b. Attributions d'actions gratuites Conformément à IFRS 2, les plans d'attribution d'actions gratuites sont évalués sur la base du cours de l'action AdUX au jour du Conseil d'Administration qui a décidé de l'attribution de ces actions gratuites. Plan n°28 Plan n°29a Plan n°29b Plan n°30 Total Date d'assemblée Date du Conseil d'Administration Nombre total d'actions attribuées Dont nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées à des mandataires sociaux exécutifs Dont nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées aux dix premiers attributaires salariés Nombre d'actions annulées Nombre d'actions définitivement attribuées au 30 juin 2019 Nombre d'actions pouvant être définitivement attribuées 06-mai-14 04-mai-17 04-mai-17 04-mai-17 07-sept-15 04-mai-17 04-mai-17 12-déc-17 66 000 29 300 17 500 39 000 151 800 - - - - - 38 800 29 300 17 500 39 000 124 600 26 400 - - - 26 400 39 600 29 300 - - 68 900 - - 17 500 39 000 56 500 Fin de la période d'acquisition Fin de la période de conservation Cours de l'action à la date du Conseil d'Administration Décôte d'incessibilité Juste valeur de l'action gratuite 07-sept-18 04-mai-18 04-févr-19 12-déc-18 07-sept-19 04-mai-19 04-mai-19 12-déc-19 7,65 9,77 9,77 4,53 oui oui oui oui 6,51 9,02 8,49 4,18 www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 23 Note 16. Transactions avec les parties liées Les parties liées du Groupe AdUX sont les mandataires sociaux, dirigeants et administrateurs du groupe, ainsi que les sociétés dans lesquelles ceux-ci exercent le contrôle, une influence notable, ou détiennent un droit de vote significatif. Rémunération des membres de direction Mandataires sociaux exécutifs en milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Avantages du personnel à court terme (y compris avantages en nature) perçus au titre de l'exercice Avantages du personnel à court terme (y compris avantages en nature) perçus au titre de l'exercice précédent 91120 -- Rémunération exceptionnelle - - Avantages postérieurs à l'emploi - - Autres avantages à long terme - - Indemnités de fin de contrat de travail - 30 Paiements fondés sur des actions - - Total 121 120 En date du 31 Janvier 2020, le Conseil d'administration de la Société a mis fin aux fonctions de Président Directeur Général de Monsieur Cyril Zimmermann. Mandataires sociaux non-exécutifs La rémunération des mandataires sociaux non exécutifs est uniquement composée des jetons de présence pour un montant de 15 167€. II. Transactions avec les filiales AdUX SA facture à ses filiales des frais d'adserving, des frais de holding (management fees) ainsi que des frais de marque et des refacturations de personnel qui sont éliminés dans les comptes consolidés. Autres parties liées Au cours du premier semestre 2020, aucune autre opération significative, autre que celles mentionnées ci-dessus, au paragraphe « Evénements marquants de la période » et au paragraphe « Emprunts et dettes financières » n'a été réalisée avec : des actionnaires détenant un droit de vote significatif dans le capital d'AdUX SA,

des membres des organes de direction, y compris les administrateurs,

des entités sur lesquelles un des principaux dirigeants ou actionnaires exercent le contrôle, une influence notable ou détiennent un droit de vote significatif. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 24 Note 17. Événements marquants sur la période Azerion Holding B.V., depuis le 30 décembre 2019, détient 54,95% du capital social de AdUX. Le 31 janvier 2020, le Conseil d'administration de la Société a mis fin aux fonctions de Président Directeur Général de Monsieur Cyril Zimmermann. Le Conseil d'administration de la Société a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général. Il a nommé Monsieur Salih Hikmet Cosgun en qualité de Directeur Général à partir du 1er février 2020 pour une durée indéterminée et a désigné Monsieur Trond Dale en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée restante de son mandat d'administrateur. A la suite des démissions de la société Azerion Holding B.V, représentée par Monsieur Atilla Aytekin, et de Monsieur Umut Akpinar, de leur mandat d'administrateur le 31 janvier 2020, la société Azerion Holding B.V. est désormais uniquement représentée au Conseil d'administration par Madame Kyra Steegs. Le Conseil d'administration se compose donc d'un représentant d'Azerion Holding B.V, Madame Kyra Steegs, d'une administratrice indépendante, Madame Catharina Hillström, et de son Président, Monsieur Trond Dale. Le 30 juin 2020, AdUX a cédé la société AdMoove Sweden AB pour 315 000€ dont 10 000€ seront payés en numéraire et 305 000€ réglés par compensation de la dette d'AdUX vis-à-vis de son ancienne filiale. L'activité de cette filiale avait chuté de façon très importante et était devenue déficitaire à la suite de la perte de son principal contrat pendant l'été 2018. Cet évènement avait conduit à la dépréciation de la totalité de la survaleur attachée à cette activité dans les comptes du Groupe en 2018 pour 8.5m€. Au premier trimestre 2020, AdMoove Sweden n'était pas revenue à la rentabilité et a réalisé environ 0,2M€ de chiffre d'affaires. Cette cession s'inscrit dans la volonté du Groupe de retrouver la rentabilité en se concentrant sur ses activités principales dans les pays où il a la taille critique. Autres évènements AdUX a procédé au remboursement des prêts contractés les 19 juillet 2019 et 3 octobre 2019 auprès de Azerion le 5 mai 2020. La société Adysseum a contracté un Prêt Garanti par l'Etat d'un montant de 400.000 euros auprès de la BNP le 19 juin 2020. Note 18. Evénements postérieurs à la clôture Il est rappelé que par acte daté du 21 juin 2016, AdUX avait assigné un éditeur ainsi que des régies ayant repris la commercialisation des espaces publicitaires de cet éditeur en raison de : la résiliation fautive du contrat de régie et de partenariat conclu avec l'éditeur ; et

du transfert des effets de ce contrat à d'autres régies. A cette fin, AdUX réclamait notamment à ces différentes sociétés la somme de 2.4m€. En 2019, le Tribunal de commerce de Paris a condamné l'éditeur pour rupture abusive de contrat au paiement de 1m€ et a ordonné l'exécution provisoire. AdUX a procédé à la signification du jugement. L'éditeur a fait appel du jugement. Une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'éditeur a été ouverte le 1er août 2019. AdUX a déclaré sa créance au passif de l'éditeur. Le 21 juillet 2020, il a été mis fin au litige avec l'éditeur par la signature d'un protocole transactionnel en contrepartie duquel AdUX recevra la somme de 80 000 euros et l'éditeur se désistera de la procédure d'appel. www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 25 Attestation du responsable du rapport financier semestriel J'atteste qu'à ma connaissance les comptes résumés présentés dans le rapport financier semestriel 2020 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport financier semestriel présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principaux risques et incertitudes pour les six mois restant de l'exercice et des principales transactions entre parties liées. Salih Hikmet Cosgun Directeur Général d'AdUX SA www.adux.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 26 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2020 ADUX Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 Aux Actionnaires ADUX 101-109 Rue Jean Jaures 92300 Levallois Perret En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société ADUX, relatifs à la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration le 28 juillet 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.iv. de l'annexe aux comptes semestriels consolidés résumés du Groupe qui présente les hypothèses et autres éléments (en particulier la position de trésorerie) retenus par la société pour arrêter ses comptes semestriels consolidés en appliquant le principe de continuité d'exploitation. www.adux.com

Fait à Neuilly-sur-seine et Boulogne Billancourt, le 31 juillet 2020 Les commissaires aux comptes PricewaterhouseCoopers Audit Fiderec Audit Bertrand Baloche Adrien Lechevalier Associé Président