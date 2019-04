AdUx : Reprise de cotation le 5 avril 2019

Paris, le 04 avril 2019, 8h40

Reprise de cotation le 5 avril 2019

Paris, le 04 avril 2019, 8h40 – Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) annonce la reprise de cotation pour le 5 avril 2019.

Suite à la suspension du cours demandée le 12 mars 2019 et au communiqué de la société du 3 avril 2019 au soir, la cotation reprendra finalement le 5 avril et non le 4 avril comme précédemment indiqué.









À propos d’AdUX





Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 7 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2018.

La société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et détient le label « Entreprise Innovante ». Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’AdUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

