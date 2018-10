AdUx : Signature d’un accord de partenariat avec Azerion qui rentre au capital de AdUX

Paris, le 26 Octobre 2018, 8h30

Paris, le 26 Octobre 2018, 8h30 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce la signature d'un accord de partenariat avec Azerion, l'avancement de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018, le lancement d'une prochaine augmentation de capital et la reprise de cotation.

Partenariat avec Azerion

AdUX spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur, annonce la signature le 26 octobre 2018 d'un accord-cadre de partenariat avec Azerion afin d'explorer les opportunités commerciales communes et d'envisager des coopérations technologiques, commerciales et marketing avec pour objectif de bénéficier de synergies mutuelles sur leurs différents marchés en Europe.

Azerion est une société néerlandaise de production de contenus digitaux pluridisciplinaires et de technologie de publicité. Le groupe Azerion détient un nombre important de sociétés et de marques, dont Improve Digital, Orangegames, Widespace et Sellbranch. Aujourd'hui, ses trois pôles d'activité sont la création et la publication de contenu, l'offre de produits divers pour les publicitaires et l'offre de solutions de monétisation pour les éditeurs. La société compte plus de 550 collaborateurs à travers le monde. Le groupe a son siège à Amsterdam et des bureaux à Berlin, Londres, Paris, Madrid, Barcelone, Istamboul, Milan, Munich, Stockholm, Helsinki, Copenhague et Tel Aviv.

Cyril Zimmermann, Président Directeur Général et principal actionnaire de la société, déclare : « Le partenariat avec Azerion est une très bonne nouvelle pour AdUX car il devrait nous aider à développer nos plateformes Quantum et Admoove en Europe tout en optimisant les coûts technologiques et l'accès aux inventaires publicitaires. En devenant actionnaire d'AdUX, Azerion montre qu'il partage notre vision et souhaite développer des synergies communes significatives. »

Azerion a acquis ce jour 315 666 actions d'AdUX, soit 10,12% du capital et 9,12% des droits de vote théoriques de la Société, auprès de la société United Internet. Cette transaction a été réalisée au prix de 4,20 € par action.

La répartition du capital d'AdUX après l'acquisition des titres United Internet par Azerion est la suivante :

Actionnaires Nombre de titres Droits de vote théoriques Droits de vote en assemblée Nombre % Nombre % Nombre % Azerion 315 666 10,12% 315 666 493 382 210 090 87 076 2 353 898 9,12% 14,26% 6,07% 2,52% 68,03% 315 666 493 382 210 090 0 2 353 898 9,36% 14,63% 6,23% 0,00% 69,79% Cyril Zimmermann (directement et indirectement) 344 292 210 090 87 076 11,04% Mickaël Ferreira (directement et indirectement) Actions auto détenues Flottant 6,74% 2,79% 69,32% 2 162 218 Total 3 119 342 100% 3 460 112 100% 3 373 036 100%

Par ailleurs, Azerion a l'intention de se porter acquéreur au plus tôt le 31 octobre 2018 de 100 000 actions d'AdUX auprès de Cyril Zimmermann (directement et indirectement) et de 100 000 actions auprès de Mickaël Ferreira (directement et indirectement), soit ensemble 6,41% du capital et 5,78% des droits de vote théoriques de la Société à un prix par action non encore défini et qui sera déterminé à compter du 30 octobre 2018 post-clôture.

AdUX va prochainement lancer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription destinée à financer le développement à l'international des plates-formes de Native Advertising (Quantum) et de Drive To Store (Admoove).

Il est précisé qu'Azerion n'entend pas faire évoluer sa participation dans AdUX au-dessus de 30% dans les 6 prochains mois et n'a pas l'intention de lancer une offre publique sur celle-ci, ni de retirer la Société de la cote.

Dans le cadre de cet investissement, Azerion va demander la désignation de deux administrateurs en remplacement d'Odile Roujol et de Benjamin Teszner.

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

La date de communication du chiffre d'affaires d'AdUX, initialement fixée au 8 novembre 2018, est avancée au 30 octobre 2018 après Bourse.

Cotation de l'action

La cotation de l'action AdUX sur le marché réglementé d'Euronext Paris reprendra ce jour.

Prochaines communications financières :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018, le 30 octobre 2018 après bourse.

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur. Présente dans 8 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017. Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.