Paris, le 21 novembre 2018, 8h30

AdUX annonce une levée de 1,46M euros dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Paris, le 21 Novembre 2018, 8h30 - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce une levée de 1,46M euros dans le cadre de son augmentation de capital.

AdUX annonce avoir levé 1,46 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 6 novembre 2018, au prix de 2,90 euros par action.

La demande à titre irréductible a porté sur 224 028 actions nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 39,50%. La demande à titre réductible a porté sur 278 667 actions nouvelles et sera intégralement satisfaite.

Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 1,46M euros, correspondant à l'émission de 502 695 actions nouvelles, représentant 88,63% des actions initialement offertes.

Il est précisé que la souscription d'Azerion à hauteur de 460 734,60 € à titre irréductible et de 776 553,30€ à titre réductible (soit un nombre total de 426 651 actions), a été servie en intégralité.

Par ailleurs, Azerion a acquis 35 000 actions auprès de Cyril Zimmermann et 35 000 actions auprès de Mickaël Ferreira au prix unitaire de 4,20 € et entend compléter ces achats de 65 000 actions auprès de chacun d'eux au prix unitaire de 4,20 € pour atteindre des rachats respectifs de 100 000 actions comme annoncé dans le communiqué de presse de lancement de l'opération en date du 31 octobre 2018.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 23 novembre 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par AdUX à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions AdUX existantes et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation (ISIN FR0012821890).

A l'issue de cette opération, le capital social d'AdUX s'élèvera à 5 433 055,50 €, divisé en 3 622 037 actions de 1,50 € de valeur nominale chacune.

Rappel de l'utilisation des fonds levés dans le cadre de l'opération

Cette augmentation de capital vise à financer le développement à l'international des plates-formes de Native Advertising (Quantum) et de Drive To Store (Admoove).

La répartition du capital et des droits de vote à l'issue de l'augmentation de capital est la suivante :

Nombre de titres Droits de vote théoriques Droits de vote en assemblée Nombre % Nombre % Nombre % Azerion 812 317 22,43% 812 317 20,50% 812 317 20,96% Cyril Zimmermann (directement et indirectement) 309 292 8,54% 458 382 11,57% 458 382 11,83% Mickaël Ferreira (directement et indirectement) 175 090 4,83% 175 090 4,42% 175 090 4,52% Actions auto détenues 87 076 2,40% 87 076 2,20% 0 0,00% Flottant 2 238 262 61,80% 2 429 942 61,32% 2 429 942 62,70% Total 3 622 037 100,00% 3 962 807 100% 3 875 731 100%

Dilution

Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,18 0,33 € Après émission de 502 695 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,56 0,67 € * sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés part du groupe de 569 K€ au 30/06/2018 ** en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et des actions gratuites restant à attribuer.

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas)

Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1,00% 0,97% Après émission de 502 695 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,86% 0,84% ** en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et des actions gratuites restant à attribuer.

Mise à disposition du Prospectus

En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette émission représentant moins de 20% du nombre d'actions de même catégorie déjà admises sur le marché réglementé et un total d'offre inférieur à 8 000 000 €.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans la section V du rapport de gestion du conseil d'administration, présent dans le rapport financier annuel 2017 de la Société (document notamment disponible sur le site Internet d'AdUX, dans la rubrique Investisseurs - Documentation : http://www.adux.com/documentation/). A la date des présentes, la société considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à ceux identifiés dans le rapport financier annuel 2017 précité.

Partenaires de l'opération

Conseil de l'opération Prestataire de Services d'Investissement

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur.

Présente dans 8 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME. Le capital social d'AdUX est composé de 3 119 342 actions cotées sur le marché Euronext Paris (compartiment C).

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d'informations sur www.adux.com et infofin@adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @AdUX.France

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/adux fr

Contact investisseurs et analystes Contact Presse

infofin@adux.com Antidox

Nicolas Ruscher

nicolas.ruscher@antidox.fr

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: AdUX via Globenewswire