Paris, le 27 juillet 2018, 18h

AdUX se renforce au capital de sa filiale Quantum S.A.S. en prenant le contrôle de 100% du capital

Paris, le 27 juillet 2018, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce qu'il se renforce au capital de sa filiale QUANTUM S.A.S. en prenant le contrôle de 100% du capital.

Cette opération sera réalisée par le biais des transactions concomitantes suivantes:

Acquisition de 3,13% du capital de Quantum S.A.S. rémunérée en numéraire (soit 200.000 €),



Apport de 15,87% du capital de Quantum S.A.S. (évalué à un montant de 1.014.300 €) rémunéré par 210 000 actions AdUX estimées à un cours de 4,83 € et émises dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription qui sera soumise au Conseil d'Administration dans le cadre de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 mai 2017.



L'apporteur, OBAKE S.A.S.U., détiendra ainsi 6,78% du capital post-opération de la société AdUX S.A., capital social qui est porté de 4.329.132 euros à 4.644.132 euros.

L'apport, son évaluation et sa rémunération seront approuvés par le Conseil d'Administration d'AdUX le 09 août 2018, date à laquelle il est prévu de réaliser l'augmentation de capital.

AdUX S.A., aujourd'hui actionnaire à hauteur de 81% du capital de Quantum S.A.S. détiendra ainsi 100% du capital social et des droits de vote de Quantum S.A.S. à l'issue de cette opération.

Les rapports du commissaire aux apports sur la valeur des apports et sur la rémunération des apports sont disponibles au siège de la société, 6 place du Colonel Bourgoin 75 012 Paris ainsi que sur le site internet de la société (http://www.adux.com/investisseurs/).

Les conclusions de ces rapports sont les suivantes :

Rapport sur la valeur des titres de la société Quantum S.A.S. apportés par la société OBAKE S.A.S.U., à la société AdUX S.A. :

« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la valeur des apports retenue s'élevant à 1.014.300 € n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société bénéficiaire de l'apport en nature, majoré de la prime d'émission.

Aucun avantage particulier n'a été porté à notre connaissance dans le cadre de cette opération.»

Rapport sur la rémunération des apports des titres de la société Quantum S.A.S. apportés par la société OBAKE S.A.S.U., à la société AdUX S.A. :

« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la rémunération des titres Quantum, apportés par la société OBAKE S.A.S.U., arrêtée par les parties et conduisant à l'attribution de 210.000 actions de la société AdUX S.A., présente un caractère équitable.»

Quantum S.A.S., créé en 2014, développe l'activité de Native Advertising au sein du Groupe AdUX.

Cette opération permettra de dégager plus de synergies avec les deux autres lignes d'activité du Groupe (AdMoove avec le Drive to Store et AdPulse avec le Social Marketing) dans la mesure où les services sont connexes (Publicité digitale) et les clients communs.

Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur. Présente dans 6 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

