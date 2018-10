Adux : suspendu, rumeur d'intérêt du néerlandais Azerion

19/10/2018 | 11:40

Selon le Journal du Net (JDN), Adux, l'ex-Hi Media, serait entré en négociations exclusives en vue de se vendre au groupe néerlandais Azerion, ce qui pourrait aboutir 'd'ici la fin du mois'.



A la demande de la société, la cotation de l'action Adux a été suspendue sur Euronext Paris 'dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis', selon la formule consacrée.



Peu connu, Azerion (ex-Blue Orange Group) emploie environ 650 personnes et donne dans le 'gaming' comme dans l''adtech', pour un CA de l'ordre de 200 millions d'euros, indique le JDN.



Au 1er semestre, Adux a réalisé 16 millions de CA et son cours de Bourse a chuté de 32% depuis le début de l'année vers 3 euros, selon le dernier cours coté, soit une capitalisation de moins de dix millions d'euros.



Une OPA avec retrait de la cote serait envisagée, sans qu'un prix ne soit indiqué. Le JDN évoque simplement 'une belle prime' pour les petits porteurs.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.