15/01/2019 | 17:03

New Street Research maintient sa recommandation à vendre sur AMD et a abaissé son objectif de cours à 14 dollars, s'attendant à ce que 2019 soit une 'année difficile' pour le fabricant de puces américain.



Dans une note adressée aux clients, le bureau d'analyses indépendant a indiqué qu'il s'attendait à ce que la montée en puissance des puces de serveur EPYC ne compense que partiellement le ralentissement du cycle sur les consoles de jeux.



'Nous prévoyons un risque à la baisse pour les attentes du consensus', a indiqué New Street dans son rapport.



