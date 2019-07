AMD : BPA trimestriel en ligne avec les attentes

31/07/2019 | 14:48

AMD a dévoilé mardi soir un bénéfice net non GAAP en baisse de 41% à 92 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2019, soit huit cents par action, conformément à l'estimation moyenne des analystes.



Le fabricant de puces a vu sa marge brute ajustée s'améliorer de quatre points à 41% pour des revenus en baisse de 13% à 1,53 milliard de dollars, avec des contractions dans l'ensemble de ses segments d'activité.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe de Santa Clara table sur une croissance des revenus à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre' et sur une marge brute ajustée de l'ordre de 42%.



