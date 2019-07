AMD : en hausse, sortie d'une nouvelle plate-forme de jeu

08/07/2019 | 17:20

L'action AMD est en hausse à la Bourse de Wall Street après la présentation de la nouvelle plate-forme de jeu sur ordinateur que le fabricant de puces a dévoilée au cours du week-end.



AMD a annoncé dimanche la disponibilité de sa nouvelle plate-forme de jeu sur PC basée sur les cartes graphiques Radeon RX 5700 et sur les processeurs de bureau Ryzen de troisième génération.



La société basée à Santa Clara a également dévoilé les processeurs Ryzen série 3000, avec Radeon Graphics (APU).



Les nouvelles cartes graphiques, qui offrent une 'fidélité visuelle supérieure' et des fonctionnalités avancées pour les joueurs et les créateurs de contenu, sont disponibles à des prix compris entre 349 et 399 dollars, a annoncé le groupe.



