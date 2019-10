AMD : en repli, mais un analyste reste confiant

30/10/2019 | 18:29

Le titre est en repli de près de 1,4% à la Bourse de New York après avoir annoncé un bénéfice par action, en données ajustées, de 18 cents, en hausse de 5 cents par rapport à la même période en 2018.



Wells Fargo Securities maintient sa recommandation 'surperformance' sur Advanced Micro Devices après la publication de résultats trimestriels en ligne.



Alors que les analyses s'attendaient à ce que AMD annonce un troisième trimestre positif, ils ont souligné que la capacité / confiance d'AMD sur le quatrième trimestre devrait soutenir les actions.



Wells Fargo - qui note une activité de serveur plus faible - a également indiqué qu'AMD avait indiqué ne pas avoir rencontré de contrainte d'approvisionnement et avait formulé des commentaires positifs sur la montée en puissance de ses processeurs de serveur EPYC de deuxième génération appelés 'Rome'.



