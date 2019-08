AMD : les nouveaux processeurs bien accueillis en Bourse

08/08/2019 | 16:09

Advanced Micro Devices a dévoilé hier une nouvelle gamme de processeurs destinés aux serveurs, un lancement qui devrait lui permettre d'accroître ses parts de marché dans les centres de données.



La gamme présentée mercredi soir par AMD est principalement destinée aux marchés du cloud, des applications d'entreprise et de l'information à haute performance (HPC).



Cette seconde génération de processeurs EPYC - basée sur la technologie de semi-conducteurs de 7 nm - offre d'après le groupe californien des performances 'record' pour un coût total de possession inférieur de 50% aux processeurs traditionnels.



AMD précise d'ailleurs que Google et Twitter ont d'ores et déjà sélectionné ses puces pour équiper leurs futurs serveurs.



Du côté des constructeurs, HPE, Cray, Lenovo et Dell ont tous annoncé la disponibilité de matériel intégrant la nouvelle gamme.



'Nous pensons que le lancement devrait contribuer à améliorer la confiance des investisseurs dans le positionnement de l'entreprise et sa capacité à capter une part de marché supérieure à 20% sur le segment des processeurs pour serveurs', assure Aaron Rakers, analyste chez Wells Fargo.



Le professionnel, qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre, maintient ainsi son objectif de cours à 40 dollars.



Le marché semblait se rallier à l'avis de l'analyste jeudi matin, puisque l'action AMD affichait une progression de 11,3% à 32,5 euros dans les tout premiers échanges.



