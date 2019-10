AMD : présente des perspectives un peu courtes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AMD a présenté des perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, le fabricant de microprocesseurs cible en moyenne un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars, en progression de 48% sur un an. Wall Street vise 2,15 milliards de dollars. La marge brute ajustée est anticipée à environ 44% contre 43% au troisième trimestre. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net de 120 millions de dollars, représentant 11 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 102 millions de dollars, soit 9 cent par action, un an plus tôt à la même époque.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 18 cents, en ligne avec les attentes. Le chiffre d'affaires d'AMD a augmenté de 9% à 1,8 milliard de dollars, ressortant globalement en ligne avec les anticipations de Wall Street.