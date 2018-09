AMD : Jefferies relève son objectif de cours

21/09/2018 | 15:07

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Advanced Micro Devices (AMD) et remonte son objectif de cours de 30 à 36 dollars, estimant que le groupe pourrait tirer parti de contraintes d'offre chez le géant des microprocesseurs Intel.



'L'article de Fubon selon lequel Intel va sous-approvisionner le marché des PC entre le dernier trimestre 2018 et le deuxième de 2019, nous laisse avec une conviction plus grande qu'AMD publiera des revenus, tarifs et marges en amélioration à court terme', explique-t-il.



