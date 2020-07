L'Europe recule, freinée par les tensions diplomatiques et la pandémie

Données financières JPY USD EUR CA 2021 286 Mrd 2 662 M 2 347 M Résultat net 2021 49 589 M 462 M 407 M Tréso. nette 2021 161 Mrd 1 504 M 1 326 M PER 2021 28,1x Rendement 2021 1,14% Capitalisation 1 387 Mrd 12 930 M 11 395 M VE / CA 2020 VE / CA 2021 4,29x Nbr Employés 4 494 Flottant 96,0% Graphique ADVANTEST CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADVANTEST CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 6 577,47 JPY Dernier Cours de Cloture 6 990,00 JPY Ecart / Objectif Haut 23,0% Ecart / Objectif Moyen -5,90% Ecart / Objectif Bas -44,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yoshiaki Yoshida Executive President, CEO & Representative Director Hans-Juergen Wagner Director & Head-Test Technology Kazuhiro Yamashita General Manager-Technology Development Yuichi Kurita Director Soichi Tsukakoshi Director & Managing Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ADVANTEST CORPORATION 13.47% 12 930 KLA CORPORATION 13.52% 30 943 TERADYNE, INC. 28.14% 14 397 LASERTEC CORPORATION 107.73% 9 710 TONGFU MICROELECTRONICS CO.,LTD 96.84% 5 312 KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. -3.60% 1 504