Advenis : 28/04/2020 – Rapport financier annuel 2019

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019 d'Advenis

La société ADVENIS annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Le rapport financier annuel au 31 décembre 2019 qui intègre le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise peut être consulté sur le site internet de la société ADVENIS à l'adresse suivante : www.advenis.comdans la rubrique « Investisseurs - Rapports annuels »

A propos d'Advenis

Coté sur le Compartiment C d'Euronext, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers. Ainsi, Advenis accompagne une clientèle institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier.

Aujourd'hui, Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 25 villes en France, en Allemagne et en Espagne, et comptent près de 300 collaborateurs.

