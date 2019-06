Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La biotech française Advicenne a annoncé le succès de la cotation de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles. À ce jour, les actions ordinaires d'Advicenne sont cotées sur Euronext Paris, son marché de cotation principal, et sur Euronext Bruxelles, avec des identifiants inchangés. Advicenne bénéficie désormais d'une cotation croisée (cross listing) sur les deux plus importants marchés d'Euronext pour les sociétés du secteur des sciences de la vie afin d'accroître la visibilité de ses actions en Belgique et en Europe.Cette cotation sur Euronext Bruxelles s'inscrit également dans le cadre des développements cliniques de la société qui conduit une étude clinique de phase II/III en Belgique avec ADV7103, son produit phare, pour le traitement de la cystinurie, une maladie néphrologique rare.Paul Michalet, directeur financier d'Advicenne, commente : " Nous sommes très heureux du succès de cette cotation croisée sur les marchés d'Euronext Bruxelles et Paris qui permettra d'accroître la visibilité d'Advicenne en Europe et de favoriser la liquidité du titre. "Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.