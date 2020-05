Advicenne : 5 mai 2020 - 16. Rapport CAC résolutions 29 à 32 et 36 à 39

Advicenne : 5 mai 2020 - 16. Rapport CAC résolutions 29 à 32 et 36 à 39 0 21/05/2020 | 17:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires KPMG Audit Implid Audit 51 rue de Saint-Cyr 79 cours Vitton CS 60409 69006 Lyon 69338 Lyon Cedex 9 France ADVICENNE S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 - résolutions n°29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 et 39 ADVICENNE S.A. 2 rue Briconnet - 30000 Nîmes Ce rapport contient 5 pages reg 5 Référence : L202-101 appx 0 KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. de Versailles. FR 77 775 726 417 KPMG Audit Implid Audit 51 rue de Saint-Cyr 79 Cours Vitton CS 60409 69006 Lyon 69338 Lyon Cedex 9 France ADVICENNE S.A. Siège social : 2 rue Briconnet - 30000 Nîmes Capital social : €.1.682.728,80 Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 - résolutions n°29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 et 39 Aux actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au conseil d'administration de différentes émissions d'actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer. Votre conseil d'administration vous propose, sur la base de son rapport : de lui déléguer, pour une durée de vingt-six (26) mois, la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions définitives de ces émissions et vous propose, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de souscription : émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (29 ième résolution) d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre : étant précisé que conformément à l'article L. 228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la société ou dont celle-ci possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; étant précisé que conformément à l'article L. 228-93 alinéa 3 du code de commerce, les valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la société pourront donner accès à d'autres titres de capital existants ou donner droit à l'attribution de titres de créance de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public (30 ième résolution) d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre : KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. de Versailles. FR 77 775 726 417 ADVICENNE S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription 30 avril 2020 étant précisé que conformément à l'article L. 228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la société ou dont celle-ci possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; étant précisé que conformément à l'article L. 228-93 alinéa 3 du code de commerce, les valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la société pourront donner accès à d'autres titres de capital existants ou donner droit à l'attribution de titres de créance de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;

émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offres visées au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et dans la limite de 20 % du capital social par an (31 ième résolution) d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit

411-2 du code monétaire et financier et dans la limite de 20 % du capital social par an (31 résolution) d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre : étant précisé que conformément à l'article L. 228-93 alinéa 1 du code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la société ou dont celle-ci possède directement ou

indirectement plus de la moitié du capital ; étant précisé que conformément à l'article L. 228-93 alinéa 3 du code de commerce, les valeurs mobilières qui sont des titres de capital de la société pourront donner accès à d'autres titres de capital existants ou donner droit à l'attribution de titres de créance de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; émission, en cas d'offre publique d'échange initiée par votre société (37 ème résolution) d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ;

de l'autoriser, par la 32 ième résolution et dans le cadre de la mise en œuvre des délégations visées aux 30 ième et 31 ième résolutions, à fixer le prix d'émission dans la limite légale annuelle de 10 % du capital social, et à déroger aux conditions de fixation du prix prévues dans ces résolutions ;

résolution et dans le cadre de la mise en œuvre des délégations visées aux 30 et 31 résolutions, à fixer le prix d'émission dans la limite légale annuelle de 10 % du capital social, et à déroger aux conditions de fixation du prix prévues dans ces résolutions ; de lui déléguer, pour une durée de 26 mois, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder

une émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (38 ième résolution), dans la limite de 10 % du capital.

- Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 - résolutions n°29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 et 39 3 ADVICENNE S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription 30 avril 2020 Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d'être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra, selon la 39iéme résolution, excéder 1.000.000 euros au titre des 29iéme, 30iéme, 31iéme, 33iéme, 34iéme, 36ème, 37iéme, 38iéme, et 49iéme résolutions, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées ne pourra excéder : 700.000 euros pour chacune des 29 ième , 31 ième , 33 ième , 34 ième , et 37i ème résolutions;

, 31 , 33 , 34 , et 37i résolutions; 1.000.000 euros pour la 30 ième et la 36 ième résolution

et la 36 résolution 10% du capital de la société tel qu'existant à la date de l'opération pour la 38 ième résolution ;

résolution ; 50.400 euros pour la 49 ième résolution. Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d'être émis ne pourra, selon la 39iéme résolution, excéder 50.000.000 euros au titre des 29iéme, 30iéme, 31iéme, 33iéme, 34iéme, 36ème, 37éme, 38iéme et 49iéme résolutions, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées ne pourra excéder : 50.000.000 euros pour chacune des 29 ième , 30 ième , 31 ième , 33 ième , 34 ième , 37 ième et 38 ième résolutions;

, 30 , 31 , 33 , 34 , 37 et 38 résolutions; 1.000.000 euros pour la 49 ième résolution. Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des délégations visées aux 29ième, 30ième et 31ième résolutions, dans les conditions prévues à l'article L. 225-135-1 du code de commerce, si vous adoptez la 36ième résolution. Il appartient au conseil d'administration d'établir un rapport conformément aux articles R. 225- 113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces opérations, données dans ce rapport. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du conseil d'administration relatif à ces opérations et les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre. Le rapport du conseil d'administration appelle de notre part les observations suivantes : Au titre de la 32 ième résolution, dans le cadre des délégations consenties aux 30 ième et 31 ième résolutions, le conseil d'administration est autorisé à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par ces résolutions dans la limite légale annuelle de 10 % du capital social. Le prix d'émission des actions émises en vertu de la présente délégation sera déterminé par le conseil d'administration et sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminué d'une décote maximale de 15 %. Le rapport du conseil d'administration ne justifie pas cette décote maximale. - Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 - résolutions n°29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 et 39 4 ADVICENNE S.A. Rapport des commissaires aux comptes sur l'émission d'actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription 30 avril 2020 Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre dans le cadre de la mise en œuvre des 29ième, 37ième, et 38ième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d'émission. Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci, et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dans les 30ième et 31ième résolutions. Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de ces délégations par votre conseil d'administration en cas d'émission de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, en cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et en cas d'émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription. Les commissaires aux comptes Lyon, le 5 mai 2020 KPMG Audit Implid Audit Département de KPMG S.A. Stéphane Devin Alain Descoins Associé Associé - Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 - résolutions n°29, 30, 31, 32, 36, 37, 38 et 39 5 La Sté Advicenne SA a publié ce contenu, le 05 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 mai 2020 15:14:00 UTC. Document originalhttps://advicenne.com/2019/wp-content/uploads/2020/05/17.-Rapport-CAC-résolutions-29à32-et-36à39.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/0B93342A22330BF3A47C369BA28584BB6134450F 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ADVICENNE 06/05 EN DIRECT DES MARCHES : Danone, Sanofi, Crédit Agricole, Arkema, Neoen, Eurof.. 06/05 BOURSE DE PARIS : Trump franchit le Rubicon 06/05 ADVICENNE : annonce la tenue à huis clos de son assemblée générale mixte du 26 m.. BU 05/05 ADVICENNE : annonce la mise à disposition de son rapport financier annuel 2019 BU 30/04 ADVICENNE : Franchissements de seuil CO 30/04 ADVICENNE : Franchissements de seuil-1 CO 20/04 ADVICENNE : Réunion Assemblée générale mixte CO 13/03 EN DIRECT DES MARCHES : Worldline, Française des Jeux, Air France, Rubis, Sen.. 13/03 ADVICENNE : présente ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2019 et con.. BU 13/03 ADVICENNE : annonce la nomination d'André Ulmann au poste de Directeur Général p.. BU

Données financières (EUR) CA 2020 22,9 M EBIT 2020 -4,53 M Résultat net 2020 -4,45 M Trésorerie 2020 10,7 M Rendement 2020 - PER 2020 -15,2x PER 2021 -5,62x VE / CA2020 2,48x VE / CA2021 5,59x Capitalisation 67,6 M Graphique ADVICENNE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ADVICENNE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 21,50 € Dernier Cours de Cloture 8,04 € Ecart / Objectif Haut 167% Ecart / Objectif Moyen 167% Ecart / Objectif Bas 167% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre André Ulmann Chief Executive Officer & Director David Horn Solomon Non-Executive Chairman Caroline Roussel-Maupetit Operations Director & General Manager Sarah Delbaere Director-Financial & Logistics Paul Michalet Chief Financial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ADVICENNE -8.64% 74 CSL LIMITED 9.14% 90 407 BIOGEN INC. 4.31% 50 511 SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. 38.57% 32 404 ALEXION PHARMACEUTICALS -6.41% 22 946 WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. 35.53% 22 445