Advicenne : 5 mai 2020 - Rapport financier annuel 2019

INTRODUCTION

Advicenne est une société pharmaceutique de spécialité focalisée sur le développement et la commercialisation de traitements innovants pour des maladies orphelines en pédiatrie.

Pour construire son portefeuille de produits, Advicenne est partie du constat que dans certaines pathologies rares les enfants ne peuvent pas bénéficier de traitements adaptés et optimaux. Advicenne entend apporter une réponse thérapeutique à des besoins médicaux non couverts, souvent graves, notamment concernant certaines maladies rénales et neurologiques.

Advicenne a pour stratégie de concevoir des produits innovants et mettre en œuvre les stratégies cliniques, pharmaceutiques et réglementaires pour satisfaire des marchés orphelins à forte demande, pour lesquels il n'existe pas de traitement approuvé en Europe ou aux Etats-Unis.

Un premier produit, développé par Advicenne, ADV6209 - Ozalin, a obtenu en 2018 une AMM dans plusieurs pays Européens. Le produit a fait l'objet d'un contrat de cession d'actif avec Primex Pharmaceuticals AG prévoyant 40 millions d'euros de revenus minimum sur une période de 7 ans, si l'ensemble des conditions sont atteintes.

Son produit phare, ADV7103, fait actuellement l'objet d'essais cliniques avancés dans deux maladies chroniques rares du rein, l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) et la Cystinurie.

Fin 2019, ADV7103 a obtenu la désignation de médicament orphelin par la Commission européenne pour le traitement de la Cystinurie, une maladie rare induisant des calculs rénaux multiples, de grande taille et récidivants, après avoir obtenu en 2017 la même protection pour sa première indication, l'acidose tubulaire rénale distale, une autre maladie rénale rare qui survient lorsque les reins sont incapables d'éliminer efficacement l'accumulation des acides circulants dans le sang. Des essais cliniques de phase III dans cette indication sont en cours en Europe, aux Etats-Unis et au Canada ; ADV7103 fait l'objet d'une procédure centralisée européenne de demande de mise sur le marché.

En parallèle Advicenne mène des essais cliniques européens de phase II/III d'ADV7103 dans le traitement de la cystinurie.

Chez Advicenne, nous nous engageons à innover aussi dans les domaines de la formulation et de la galénique. Sans goût et faciles à administrer, nos produits sont commercialisés sous la forme de granules ou de comprimés de petite taille qui permettent un dosage flexible et personnalisé permettant une adaptation facile des doses et des rythmes d'administration pour tous les âges.

Une expansion forte et durable de l'épidémie de COVID-19 pourrait avoir un impact sur l'activité de la Société, en particulier sur le déroulement des études cliniques qu'elle mène. La mise à disposition des produits de la Société n'est pas impactée à ce jour - les approvisionnements et livraisons des commandes se déroule sans problème. Les principaux risques sont mentionnés dans le paragraphe 7.3.2 du présent document.

Basée à Nîmes, Grenoble et Paris, Advicenne est cotée sur Euronext Paris depuis 2017 et sur Euronext Bruxelles en 2019 en cotation croisée.

Le Docteur André Ulmann, Directeur Général d'Advicenne par intérim, déclare : « La société a encore progressé au cours d'une année 2019 riche en étapes-clés franchies. Elle s'est approchée de la mise sur le

Advicenne Rapport Financier Annuel 2019

