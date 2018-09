Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La FDA a approuvé la demande de statut d'Investigational New Drug (IND) pour l'ADV7103 d'Advicenne. Cette approbation permet à la société d'initier officiellement l'essai clinique pivot de phase 3, Arena-2, ciblant l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) aux Etats-Unis. "L'approbation par la FDA du statut d'IND pour l'ADV7103 représente une étape cruciale pour Advicenne, car elle valide notre stratégie clinique et réglementaire pour entrer sur le marché américain", a déclaré le Dr Luc-André Granier, PDG et directeur médical."Les patients atteints d'ATRd ont une qualité de vie médiocre et souffrent souvent de complications importantes liées à la maladie. Les programmes cliniques d'ADV7103 nous permettent d'envisager de traiter une maladie chronique débilitante pour laquelle il n'existe pas de traitement approuvé, ni par la FDA, ni par l'Union Européenne".