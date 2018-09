Advicenne : deux nominations pour 'préparer son expansion'

25/09/2018 | 09:57

Advicenne, société pharmaceutique spécialisée dans le développement de produits thérapeutiques pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce ce mardi les nominations de Charlotte Sibley en tant qu'administratrice indépendante au conseil d'administration, et de Paul Michalet au poste de directeur général délégué finance et administration.



Avec ces nominations, Advicenne entend 'préparer son expansion'.



Charlotte Sibley compte 40 années d'expérience au sein de l'industrie pharmaceutique. En trente ans de carrière, Paul Michalet a pour sa part occupé différents postes de direction.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.