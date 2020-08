Advicenne : renforce sa structure financière grâce à la mise en œuvre de son accord de financement de 20 M avec la Banque Européenne d'Investissement, avec le tirage d'une première tranche de 7,5 M

La trésorerie au 30 juin 2020 ressort à 17,8 M€1 contre 16,6 M€ au 31 décembre 2019

Regulatory News:

Advicenne (Paris:ADVIC) (BSE:ADVIC) annonce aujourd’hui le tirage de la première tranche de ce prêt, pour un montant de 7,5 M€. Ce tirage met en œuvre l’accord de prêt de 20 M€ avec la Banque Européenne d’Investissement, signé en juillet 2019.

Ce financement, totalement non-dilutif, est structuré en trois tranches de 7,5 M€, 5 M€ et 7,5 M€. Il vise à financer la croissance d’Advicenne et à soutenir sa stratégie de Recherche & Développement (R&D) et de commercialisation.

L’exercice de la première tranche de 7,5 M€ porte le niveau de trésorerie en banque de la société à 17,8 M€ au 30 juin 2020, contre 16,6 M€ au 31 décembre 2019. Advicenne dispose ainsi d’une visibilité financière étendue pour poursuivre sereinement ses activités de recherche clinique et préparer l’accès au marché de son candidat médicament ADV7103 dans l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), dont le dossier d’enregistrement est actuellement en cours de revue par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

« Nous somme heureux de recevoir la première tranche de notre accord de financement avec la Banque Européenne d’Investissement. Ce soutien nous donne une visibilité financière accrue pour mener à bien la poursuite de notre développement », déclare le Dr. André ULMANN, Directeur Général d’Advicenne.

A propos d’Advicenne

Advicenne (Euronext : ADVIC) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants en Néphrologie. Notre programme phare fait actuellement l’objet d’essais cliniques avancés dans deux maladies du rein, les acidoses tubulaires rénales et la cystinurie. ADV7103 a obtenu la désignation de médicament orphelin par la Commission européenne dans le traitement de ces deux maladies.

Advicenne a pour ambition de développer de nouveaux médicaments reposant sur une formulation innovante pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits particulièrement en Néphrologie.

Basée à Paris, Advicenne est cotée sur Euronext Paris depuis 2017 et sur Euronext Bruxelles depuis 2019 en cotation croisée.

Déclarations prospectives - Advicenne

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’Advicenne estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu’elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’Advicenne qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la mise sur le marché et à la commercialisation des médicaments développés par Advicenne ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Advicenne auprès de l’Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement universel d’Advicenne déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 19 décembre 2019 sous le numéro D.19-1036. Advicenne ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Les informations sur l’utilisation de candidats médicaments éventuellement présentées dans ce communiqué de presse se basent sur les résultats issus de nos études à l’heure de sa publication ; étant précisé qu’un candidat médicament est un produit n’ayant pas encore fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par une Agence de Santé.

1 Données bancaires non auditées

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200811005608/fr/