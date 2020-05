Advicenne : se met en ordre de marche pour accélérer sa croissance

Regulatory News:

Advicenne (Paris:ADVIC) (BSE:ADVIC)(Euronext : ADVIC), fait un point sur ses activités en cours et sa gestion de la crise Covid-19 à l’occasion de son assemblée générale mixte du 26 mai 2020, tenue à huis clos dans le contexte de l’épidémie de coronavirus (Covid-19).

Advicenne a fait la preuve de sa résilience à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Déjà rompue aux méthodes de télétravail avant crise, Advicenne a pu poursuivre son activité avec un minimum d’impact de la crise grâce à l’engagement de l’ensemble de ses équipes.

L’année 2020 reste une année charnière pour Advicenne qui se met en ordre de marche pour optimiser son développement et préparer l’accès au marché de son candidat médicament ADV7103.

A cette fin, elle fait évoluer progressivement sa gouvernance avec un souci de diversité des expériences, des savoirs, des perspectives et d’internationalisation, avec les nominations successives de :

M. David Solomon, fin 2019, riche d’une forte expérience de gouvernance de sociétés pharmaceutiques cotées et d’accords industriels et financiers fortement créateurs de valeur, à la fonction de président du conseil d’administration dans le cadre de la séparation des postes de Président du Conseil et de Directeur Général ;

Dr. André Ulmann, à la fonction de Directeur Général par intérim le 12 mars 2020 ; néphrologue ayant mené l’entreprise qu’il avait créée au succès, André Ulmann est idéalement placé pour préparer la transition de l’entreprise vers le marché ;

Mme Hege Hellstrom au poste d’Administrateur Indépendant. Hege Hellstrom dispose d’une expertise reconnue en matière de valorisation de produits de néphrologie en Europe.

En Europe, le dossier d’enregistrement de l’ADV7103 a été déposé auprès de l’EMA : la revue du dossier se déroule conformément au plan et on attend un opinion positive fin 2020 dans cette première indication. L’objectif est d’obtenir une approbation dans l’Union Européenne dans l’indication « Tubulopathies distales » (dRTA) au début 2021 ; l’approche commerciale sera optimisée territoire par territoire. En parallèle l’étude clinique pivot CORAL dans la cystinurie se poursuit.

Aux Etats-Unis, l’étude clinique ARENA-2 dans la dRTA n’a pu être poursuivie pendant la crise du Covid-19 mais devrait reprendre à l’automne avec un protocole simplifié. Pour optimiser la création de valeur aux Etats-Unis, une filiale américaine a été créée dont la gestion a été confiée à M. Robbie McCarthy, un dirigeant expérimenté de l’industrie pharmaceutique. Il a pour mission la mise sur pied d’une équipe opérationnelle locale, dont la finalité est de mener à bien les essais cliniques puis l’enregistrement de ADV7103 dans les meilleurs délais.

« J’ai accompagné Advicenne depuis sa création en tant qu’administrateur puis comme investisseur. Quelques semaines d’immersion profonde dans la société au sein d’équipes totalement engagées pour sa réussite me confortent sur notre capacité à exécuter notre plan de marché pour déployer l’ADV7103. Nous avons également commencé à identifier des zones de potentiel encore inexploitées en termes de marchés adressables. Enfin je suis convaincu que notre impact peut être significativement augmenté en optimisant les actions et leurs coûts en fonction des priorités et des besoins des patients. A cette fin une analyse territoire par territoire est en cours pour optimiser notre impact commercial et notre risque/rentabilité. Notre visibilité financière est réelle et nous permet de mettre ce plan en œuvre », a déclaré le Dr. André ULMANN, Directeur Général d’Advicenne.

