ADVINI : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2018

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2018 2017 Vins Services Total Vins Services Total Var 1er semestre 117,26 2,07 119,33 115,94 1,94 117,88 + 1,2%

Activité

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2018 est stable.

En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de +1,23% à 119,31 M€, compte tenu d'un effet de périmètre de 2,29 M€ correspondant essentiellement à l'intégration de Stellenbosch Vineyards en Afrique du Sud.

En France, l'activité est en repli de -5%, principalement sur la Grande Distribution (-6,3%) toujours impactée par une pression sur les prix qui pénalise notre activité. Les réseaux sélectifs (Cafés-hôtels-restaurants et cavistes) et les ventes Internet poursuivent leur développement avec une progression de chiffre d'affaires de +8,1% et +15% respectivement qui compense partiellement le recul observé sur les distributeurs CHD.

A l'export, les ventes connaissent une nouvelle croissance de +6,9% (+3,5% à périmètre constant), marquée par une forte dynamique de L'Afrique du Sud et l'Europe du Nord.

La progression continue de nos marques maisons de vins et vignobles qui, avec une hausse de +3,7% sur le semestre, représentent désormais 37,5% des ventes de vins d'AdVini.

La division Vins et Services retrouve une légère croissance (+0,8%), comme attendue à la suite de la séparation des métiers initiée en 2017.

Perspectives 2018

La croissance de l'activité devrait s'accélérer sur le second semestre dans un contexte qui reste marqué par les incertitudes géopolitiques et financières, ainsi que par les tensions à l'approvisionnement et sur les prix des vins Français dans certaines régions.

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2018 sera publié le 12 septembre 2018 (après bourse).

A propos d'AdVini

Avec 2.333 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L'Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d'Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy et son Domaine Laleure-Piot en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l'acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L'Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Maison du Cap et Stellenbosch Vineyards, et enfin au Chili, avec Viña Casablanca, propriété de 150 hectares en partenariat avec Santa Carolina.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d'une notoriété en constante progression et d'une reconnaissance qui leur permettent d'être exportées dans 106 pays.













Vos contacts pour plus d'informations:

AdVini

Antoine Leccia / Olivier Tichit Tél. : 04.67.88.80.00

olivier.tichit@advini.com

